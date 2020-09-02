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Dünya İşgalci İsrailden skandal karar Alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeyecek
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İşgalci İsrail'den skandal karar: Alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeyecek

İşgalci İsrail'den skandal karar: Alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeyecek

İsrail Güvenlik Kabinesi, şehit olan Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeme kararı aldı. Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistinlilerin cenazelerini teslim etmemenin, İsrail'in ulusal güvenliğini sağlamanın bir parçası olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail'in Güvenlik Kabinesi, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, "Hamas ile bağlantısı olmasa dahi" Filistinlilerin alıkonulan naaşlarını "iade etmeme" talebini onayladı.

  • Gantz, Filistinlilerin cenazelerini teslim etmemenin, İsrail'in ulusal güvenliğini sağlamanın bir parçası olduğunu öne sürdü.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da, İsrail askeri komutanına Filistinli şehitlerin naaşlarını alıkoyma ve onları gelecekte müzakere kartı olarak kullanmak amacıyla geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı.

İsrail, 1967'den bu yana onlarca Filistinlinin naaşını alıkoyuyor. Aileler ise ölen yakınlarının İslami usüllere göre defnedileceği bir mezarlarının olmasını istiyor. Bazı Filistinlilerden de yıllardır haber alınamıyor. Bu kişilerin aileleri de kayıplardan İsrail'i sorumlu tutuyor.

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