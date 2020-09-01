Netanyahu, BAE ile normalleştirme anlaşmasının temellerini 2018'de gizlice ziyaretleri sırasında atmış

İsrail istihbarat servisi Mossad’ın girişimleri sonucu Netanyahu, 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Veliaht Prens Al Nahyan ile bir araya geldiği, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in de görüşmede hazır bulunduğu ifade edildi.

OYNAT 00:56 BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.





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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Al Nahyan-Netanyahu görüşmesinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın 2019'da Washington'da ABD'li yetkililerin de katıldığı bir toplantıda BAE'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

Netanyahu geçen hafta düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle "çok sayıda" gizli görüşme yaptıklarını dile getirmişti.

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