Suudi Arabistan, BAE ile İsrail arasındaki uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdi

Suudi Arabistan BAE ve İsrail arasındaki uçuşlar için hava sahasını açtı.

Suudi Arabistan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'nun, Abu Dabi'nin tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak gidiş-dönüş uçuşlar için Suudi Arabistan hava sahasının kullanılması talebini onayladığı belirtildi.

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HAVA SAHASI KULLANIMA AÇILACAK

Bu kararla birlikte, İsrail uçaklarının BAE'ye yapacağı gidiş-dönüş seferlerinde Suudi Arabistan hava sahasının kullanılmasının önü açıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı görüntülü açıklamada, kararı "büyük bir gelişme" olarak niteleyerek, "Bu gerçek barışın meyvesi. Bu sayede uçuş fiyatları düşecek, mesafe kısalacak ve turizmimiz gelişecek." ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ UÇUŞ TARİHİ BİLİNMİYOR

İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varan İsrail ile BAE arasındaki düzenli uçuşların ne zaman başlayacağı bilinmese de İsrailli yetkililer yıl sonunda Tel Aviv ile Abu Dabi arasında seferlerin başlayabileceğini dile getiriyor.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş pazartesi gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

İsrailli heyet, BAE temaslarının ardından Tel Aviv'e dönerken de Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.

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Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmadığı için İsrail'e ait uçakların hava sahasını kullanmasına izin vermiyordu.

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