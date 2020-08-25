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Gündem BAEye en sert tepkiyi gösterdi
İSTANBUL

BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

Dubai Polis Teşkilatı’nın çıkardığı “Security Magazine” dergisinin yayın yönetmeni Filistin asıllı Rana İbrahim, BAE’nin İsrail ile anlaşması üzerine radikal bir karar aldı. İstifa eden İbrahim doğup büyüdüğü BAE’den de ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. İbrahim, Yeni Şafak’a, “BAE makyajsız gerçek haliyle dünyanın önüne çıktı” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Rana İbrahim
Rana İbrahim

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gazetecilik yapan, Dubai Polis Teşkilatının resmi yayın organı Security Magazine dergisinin eski Genel Yayın Yönetmeni Filistinli Rana İbrahim, BAE’nin Filistinlilere yönelik politikalarından dolayı tüm görevlerinden istifa etti. Doğup büyüdüğü ülkeyi bir daha dönmemek üzere terkeden Rana İbrahim’in tavrı, Arap dünyasında geniş yankı buldu. Dubai polis teşkilatı kimliği ve istifa dilekçesi sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan Rana’ya “Filistin’in gurur kaynağı” başlığı ile destek ve tebrik mesajları yağdı.

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GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Rana İbrahim, İstanbul’da Yeni Şafak’a konuştu. BAE ve İsrail arasındaki normalleşmeyi utanç verici bulduğunu söyleyen Rana İbrahim, “Bu adım BAE’nin makyajsız gerçek haliyle dünyanın önüne çıkmasını sağladı. Her zaman Filistin davasını ve direnişini durdurmak için gizlice çalışıyorlardı. İhanetlerinin alenen olmasının Filistin davasının yararına olacağını düşünüyorum. Diğer ülkelerin tavırları da ortaya çıkıyor. Tüm bunların sonunda hakiki olan Filistin davasıdır. Tarih, ihanetlerin hepsini kaydediyor” dedi.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


GAZZE’Yİ YAZDI, HAPSE GİRDİ

BAE’de her şeyin kötüleşmesinin Bin Zayed ile başladığını söyleyen genç gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü: “BAE’nin kurucusu Şeyh Zayed zamanında istikrar vardı, ayrımcılık fazla yoktu. 2004 yılında o öldükten ve Muhammed bin Zayed’in Veliaht Prens olmasından sonra her şey değişti. Hayat şartları ağırlaştı ve ayrımcılık arttı. Özellikle Filistinlilerin üzerindeki baskı çoğaldı. Filistin davasına sempati gösterilmesine bile tahammül edilmez oldu. Gazze savaşı hakkında Tweet atan Ürdünlü gazeteci Tesir El-Neccar’a 3 yıldan fazla hapis verildi, işkence gördü.”

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Türkiye ikinci vatanım

  • Annesi ve kız kardeşiyle birlikte artık İstanbul’da yaşayacağını söyleyen Rana İbrahim, “Türkiye’yi her zaman ikinci vatanım olarak görmüştüm. Özellikle annem Türk halkının Filistinlilere olan sevgisi nedeniyle Türkiye’yi çok seviyor” diye konuştu. BAE medyasında her gün Türkiye’yi karalayan haberler çıktığını vurgulayan genç gazeteci, “Ben bunların doğru olmadığını biliyordum. Özellikle Katar ve Türkiye’ye karşı düşmanca politikalardan rahatsızdım. BAE’den göç etmek, hayatımın nihai hedefi haline gelmişti. Burada kendimizi evimizde gibi hissettik” dedi.
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