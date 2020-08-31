İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi: Uçağın ismi ise anlaşmanın bütün özeti niteliğinde ABD'li ve İsrailli yetkilileri taşıyan uçak, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ticari uçuşu için kalkış yaptı. Tel Aviv’den kalkan uçakta İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump’ın damadı Kushner ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien’ın bulunduğu belirtildi. Uçağa verilen isim ise, 'Kıryat Gat'. Kıryat Gat; Gazze'ye bağlı Al Faluja ve el-Manshiyye köylerinin enkazı üzerine kurulan bir şehir. Uçağa bu ismin verilmesi anlaşmanın ne anlama geldiğini gösterir boyutta.

Haber Merkezi 31 Ağustos 2020, 12:48 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020, 13:04 DHA