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Dünya İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi Uçağın ismi ise anlaşmanın bütün özeti niteliğinde
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İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi: Uçağın ismi ise anlaşmanın bütün özeti niteliğinde

ABD'li ve İsrailli yetkilileri taşıyan uçak, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ticari uçuşu için kalkış yaptı. Tel Aviv’den kalkan uçakta İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump’ın damadı Kushner ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien’ın bulunduğu belirtildi. Uçağa verilen isim ise, 'Kıryat Gat'. Kıryat Gat; Gazze'ye bağlı Al Faluja ve el-Manshiyye köylerinin enkazı üzerine kurulan bir şehir. Uçağa bu ismin verilmesi anlaşmanın ne anlama geldiğini gösterir boyutta.

Haber Merkezi DHA
İsrail uçağı, BAE'ye ilk uçuşunu 'Kıryat Gat' ile yaptı.
İsrail uçağı, BAE'ye ilk uçuşunu 'Kıryat Gat' ile yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan ‘normalleşme anlaşmasının’ ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş başladı.

  • İsrail’in başkenti Tel Aviv’den kalkan uçakta İsrailli yetkililer ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın da bulunduğu belirtildi. Kalkış yapan uçağın Abu Dabi’ye iniş yapacağı ifade edilirken; yetkililer arasında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılma yollarının ele alınacağı belirtildi.

İsrail'in normalleşme anlaşmasının ardından BAE'ye uçuşu: Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
FOTOĞRAF 8
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İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, Tel Aviv ve Abu Dabi arasında varılan anlaşma kapsamında temaslarda bulunmak için bugün El Al'a ait uçakla BAE'ye gidiyor.
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El Al'ın Tel Aviv ile Abu Dabi arasında yapacağı ilk ticari uçuştaki heyette, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu İsrailli ve ABD'li yetkililer yer alıyor.
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Uçağın pilotu uçuş öncesi yaptığı anonsta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağını belirtti.
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İki ülke arasında varılan anlaşmanın ardından Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılan ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.
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Öte yandan heyeti taşıyacak Kiryat Gat adlı uçağa Arapça, İngilizce ve İbranice barış yazısı yapıştırıldı.
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ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.
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İsrail'in normalleşme anlaşmasının ardından BAE'ye uçuşu: Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçağın, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılacak ilk uçuşta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağı bildirildi.

BAE-İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR?

ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu’da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor.

  • Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti.

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İSRAİL’LE ANLAŞMA İMZALAYAN ÜNÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

  • ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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İsrail'in BAE'ye uçacak uçağın ismi ne anlam taşıyor?

İsrail'den BAE'ye giden uçağın ismi "Kıryat Gat". Kıryat Gat; Gazze'ye bağlı Al Faluja ve el-Manshiyye köylerinin enkazı üzerine kurulan bir şehir. 1948 yılında halk, göçe zorlanarak bölgeden çıkarılıyor.

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