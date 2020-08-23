BAE'deki siyasi muhalifler İsrail ile normalleşmeye karşı direniş birliği kurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) siyasi muhalifler, İsrail ile normalleşmeye karşı direniş birliği kurduklarını açıkladı.

BAE'deki önde gelen siyasi muhaliflerden 6'sının imzasını taşıyan açıklamada, BAE'nin kurulduğu ilkelere uygun olarak ekonomik, spor, güvenlik, siyasi ve halk düzeyinde İsrail ile her türlü normalleşmeyi reddetmekle ilgilenen "BAE Normalleşmeye karşı Direniş Birliği" adı altında bir sivil toplum kuruluşu kurulduğu belirtildi.

Ümmete ihanet

BAE'nin, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle yolundan ve gidişatından saptığı ifade edilen açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine meşruiyet kazandıran" bu anlaşmanın ümmete ihanet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, birliğin hedefinin, BAE halkının anlaşmayı reddettiğini vurgulamak, anlaşmayı reddeden halkın sesini Körfez bölgesinin ve Arap ülkelerinin halklarına duyurmak, BAE halkını normalleşmenin tehlikesi hakkında bilinçlendirmek, Filistin davasını ve Filistin halkının haklı taleplerini desteklemek olduğu kaydedildi.

Öte yandan, birliğin kurucularından Ahmed eş-Şeybe, televizyonda yayınlanan açıklamasında, bu anlaşmanın, BAE'nin kuruluş ilke ve kuralları olan "İsrail'in uygulamalarına karşı Filistin davasını ve Filistin halkını savunmadan uzaklaşmayı" temsil ettiğini söyledi.

Şeybe, normalleşmeye karşı direnişin BAE halkı için yeni bir gelişme olmadığını belirterek, 2000 yılında bu amaçla bir halk komitesi kurulduğuna, ülkedeki baskılar ve seslerin susturulmaya başlandığı 2011 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret etti.

Normalleşmeyi Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

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BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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