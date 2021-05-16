Dünya İşgalci İsrailin abluka altındaki Gazzedeki saldırılarında 2 doktor öldü
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İşgalci İsrail’in abluka altındaki Gazze’deki saldırılarında 2 doktor öldü

Gazze’de Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölüm Başkanı Doktor Eymen Ebu Avf ile Nöroloji profesörü ve Filistin Nöroloji Derneği Başkanı Dr. Moin El Alul İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
İşgalci İsrail’in abluka altındaki Gazze’deki saldırılarında 2 doktor öldü
Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve doktorlar, bugün öğle saatlerinde Dr. Eymen Ebu Avf’un cenaze namazını kıldı.

İsrail’in dün gece Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yıkılan binalardan birinin enkazından Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölüm Başkanı Doktor Eymen Ebu Avf’un cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail’in saldırılarında ayrıca Nöroloji profesörü ve Filistin Nöroloji Derneği Başkanı Dr. Moin El Alul’un da hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Aileleri de hayatını kaybetti

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada 2 doktorun aile bireylerinin de saldırılar sonucu öldüğü kaydedildi.


  • Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve doktorlar, bugün öğle saatlerinde Dr. Eymen Ebu Avf’un cenaze namazını kıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 52’si çocuk, 31’i kadın olmak üzere 181’e yükseldiği açıklandı. Yaralı sayısı da bin 225’e ulaşırken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

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