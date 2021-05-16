İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 188'e yükseldi

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

DÜNYA İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu: Şehit sayısı 8'e yükseldi

Son saldırılarla Gazze'de 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da bin 230'a çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

REKLAM

DÜNYA İsrailli insan hakları kuruluşundan dünyaya çağrı: İsrail savaş suçu işliyor harekete geçin

Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün basın mensuplarına gönderdiği videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 150 Filistinli hayatını kaybetmişti.

OYNAT 02:20 İşgalci İsraillilerden kan donduran sözler: Onlara halı bombardımanı yapıp tek füzeyle işlerini bitirelim İşgalci İsrail güçlerinin Gazze ve Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, Tel Aviv'de gerçekleştirilen bir röportaj gündeme oturdu. İsrailliler kendilerine yöneltilen 'Sizce ne yapmalı?' sorusuna 'Onlara halı bombardımanı yapalım. Ülkeden sürelim ve tek füzeyle işlerini bitirelim. Onları öldürme hakkımız var' şeklinde cevaplar verdi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



