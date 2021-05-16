Dünya İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 188e yükseldi
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İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 188'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188'e yükseldi. Yaralı sayısının da bin 230'a çıktığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 188e yükseldi
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İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Son saldırılarla Gazze'de 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da bin 230'a çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

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Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün basın mensuplarına gönderdiği videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 150 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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