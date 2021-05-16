Dünya İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı İsrail ordusu bir terör örgütü komutanları savaş suçlusudur
ORTADOĞU

İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü komutanları savaş suçlusudur

İsrail Hava Kuvvetlerinden istifa eden eski hava pilot yüzbaşı Yonatan Shapira, "İsrail ordusu bir terör örgütüdür, komutanları da savaş suçlusudur." ifadelerini kullandı. "İsrail hükümeti Yahudi ırkçısı bir hükümettir ve tüm bölgeyi felakete sürüklemektedir" diyen Shapira, İsrail'de kendisi gibi düşünenlerin sayısının birkaç bini geçmediğini ve bir toplumun bir "beyin yıkama makinasından" geçirilerek gerçekleri görmelerinin engellendiğini söyledi. İsrail saldırılarının ancak dışarıdan müdahale ve büyük bir baskıyla durdurulabileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü komutanları savaş suçlusudur
Eski hava pilot yüzbaşı Yonatan Shapira şimdi güçlü bir aktivist.

İsrail'de ve ordu içerisinde Tel Aviv yönetiminin Filistinlilere yönelik yürüttüğü işgal ve baskı politikalarına karşı olanlar sayıları az da olsa mevcut. Bunlardan biri de 2003 yılında ordudan istifa eden Yonatan Shapira.

Shapira sadece istifa etmekle kalmamış aynı zamanda diğer ordu mensuplarını da içerisinde bulundukları durumu düşünerek istifaya teşvik eden bir kampanya başlatmış. Arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü bu kampanya neticesinde 2003'ten bu yana İsrail ordusunda görevli 27 pilot daha hava kuvvetlerinden istifa etmiş.

İstifa ettikten sonra Filistinlilerin haklarını desteklemek için gösterilere katıldığı ve uluslararası alanda konferanslar vererek İsrail ordusunun işlediği "savaş suçlarına" dikkati çektiği için bulduğu tüm işlerden kovulan Shapira, bu nedenle Norveç'e taşınmak ve hayatına orada devam etmek zorunda kalmış.

İsrail ordusuna neden katıldığı ve sonrasında görüşleri değişerek kendi ifadesiyle "bir terör örgütünün parçası olduğunu" nasıl anladığını anlatan Shapira, İsrail'de kendisi gibi düşünenlerin sayısının birkaç bini geçmediğini ve bir toplumun bir "beyin yıkama makinasından" geçirilerek gerçekleri görmelerinin engellendiğini söyledi.

İsrail Hava Kuvvetlerinden istifa eden eski hava pilot yüzbaşı Yonatan Shapira, "İsrail ordusu bir terör örgütüdür, komutanları da savaş suçlusudur." dedi.

İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 181'e yükseldi
DÜNYA
İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 181'e yükseldi

"İsrail tüm bölgeyi felakete sürüklüyor"

İsrail ordusuna 1993 yılında pilot olarak katıldığını aktaran Shapira, İkinci İntifada döneminde "yavaş yavaş gözünün açılmaya başladığını" belirterek, şunları kaydetti:

  • "İsrail ordusu bir terör örgütü, komutanları savaş suçlusudur. İsrail hükümeti Yahudi ırkçısı bir hükümettir ve tüm bölgeyi felakete sürüklemektedir. Ben buna inanıyorum ve birçok kişi de aslında bunun böyle olduğunu anlıyor ama herkes bunu söylemek istemiyor. Bu bir gerçek ve ben bunu söylemek zorundayım. İsrail ordusunda eski bir pilot ve yüzbaşı olarak bunu söylemek benim görevim. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı dünyaya Filistinlileri korumak zorunda olduğumuz çağrısı yapıyorum. Çünkü onlar katlediliyorlar, etnik nedenlerle öldürüyorlar. İsrailli liderlerden hiçbir hayır gelmez. Hiçbir şey beklemeyin. Benim gibi solcu İsraillilerden bile, çünkü bizim sayımız çok az, olayların gidişatını değiştirebilecek kadar sayımız yok. Dışarıdan müdahaleye ihtiyacımız var. Büyük bir baskıya ihtiyacımız var. Bu felaketi durdurmak için mümkün olan tüm baskılara ihtiyacımız var."

Shapira, kendisi gibi ordudan istifa eden arkadaşlarıyla birlikte İsrail halkına, hükümetine, başbakanına ve dünyanın geri kalanına, "Bu işgal devam eden bir savaş suçu üzerine savaş suçudur. Biz bu savaş suçunun bir parçası olmaya devam etmek istemiyoruz." mesajını vermek istediklerini kaydetti.

İşgalci Tel Aviv yönetimi basına da savaş açtı: Katliamları duyuranları susturmaya çalışıyor
DÜNYA
İşgalci Tel Aviv yönetimi basına da savaş açtı: Katliamları duyuranları susturmaya çalışıyor

İsrail medyasını ve eğitim sistemini de eleştiren Shapira, insanların beyinlerinin yıkandığını ve gerçeği görmelerinin engellendiğini söyledi.

"İsrail'deki çocuklar son derece siyonist, askeri bir eğitim sistemi içerisinde yetiştiriliyor." diyen Shapira, şöyle devam etti:

"Filistin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, Nekbe (Filistinlilerin 1948'de vatanlarından sürgün edildiği Büyük Felaket) hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Aldığınız eğitim nedeniyle orduya katılırken halkınızı ve ülkenizi koruyacağınızı zannediyorsunuz. Bazılarımız orduya katılınca yavaş yavaş gözünü açmaya başladı ve gerçeği gördü. Benim farkına vardığım şeylerden biri hizmet ettiğim hava kuvvetlerinin sivillere yönelik toplu cinayetler işlediğiydi. Filistin kasabalarının merkezlerine bomba atmaya gönderiliyorlardı. Belli bir noktada bunun bir terör eylemi olduğunu anladım."

İsrail Gazze Şeridi'nde bakanlık binalarını bombaladı
DÜNYA
İsrail Gazze Şeridi'nde bakanlık binalarını bombaladı

"Terör örgütünün bir parçası olduğumu farkedince ayrıldım"

Orduya katılırken amacının insanları korumak olduğunu vurgulayan eski İsrailli asker, "Askeriyeye katılırken istediğim gibi eğer insanları korumak istiyorsam burada (orduda) olmak ve emirlere uymak yerine diğer tarafta (Filistinlilerin yanında) olmalıydım. Psikolojik ve zor bir süreçti ancak bir terör örgütünün parçası olduğunuzu anladığımızda buna hayır demek ve sonuçlarına katlanmak zorundaydık." ifadelerini kullandı.

Ordudan bu şekilde ayrılmasına rağmen hapse atılmadığı için şanslı olduğunu ifade eden Shapira, "Gerçi sonrasında birçok kez Batı Şeria'da Filistinlilerle birlikte protestolara katıldığım ve Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan filolara dahil olduğum için gözaltına alındım ve hapse atıldım. Buna rağmen ordudan bu şekilde ayrılıp ve hala özgür olma ayrıcalığımı şu an verdiğim mesajı iletmek için kullandım." diye konuştu.

"Filistinlileri desteklediğim ve dünya çapında bununla ilgili konferanslar verdiğim için İsrail'de girdiğim tüm işlerden kovuldum" diyen Shapira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail apartheid devleti dediğim için hükümetim ve ordu komutanlarım savaş suçlusu dediğim için kovuldum. Hala İsrail'e gidebiliyorum ama orada iş bulamadım. Bu nedenle dışarıda Norveç'te yaşıyorum."

İşgalci İsrail güçleri Müslümanlara ait Kudüs’teki hastaneye tazyikli su sıktı
OYNAT 00:32
İşgalci İsrail güçleri Müslümanlara ait Kudüs’teki hastaneye tazyikli su sıktı
Terör devleti İsrail'in polisi, daha önce ses bombası attığı Müslümanlara ait Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne, dün gece tazyikli su sıkarak saldırdı. O anlar bölgedeki bir Filistinli tarafından kayıt altına alındı.

İsrail toplumu giderek radikalleşiyor

Son 20 yıl içerisinde İsrail toplumunun tamamının sağa kaydığına dikkati çeken Shapira, ordudan istifa ettiğinde arkadaşlarıyla birlikte düşüncelerini paylaştığı "pilotların mektubu"nu yayınladığında kendilerine toplumun yüzde 20'sinin hoşgörüyle baktığını ancak bugün bu oranın yüzde 5'i geçmeyeceğini kaydetti.

Shapira, "Medyanın, hükümetin ve ordunun beyin yıkama süreci çok şiddetli işliyor. İnsanlar çok güçlü bir beyin yıkama makinasından geçiriliyor. Eskiden azınlıksak, bugün azınlığın da azınlığıyız." görüşünü dile getirdi.

Bununla birlikte Shapira, kendisi gibi düşünenlerin bu ülkenin en entelektülleri, bilim adamları olduğunu ifade ederek, normal koşullarda ülkeyi kendisi gibi insanların yönetmesi gerekirken şimdi ABD'deki "Beyaz seçkinci" (Irkçı) kişiler gibi "Yahudi seçkinci" (ırkçı) kişilerin yönettiğini sözlerine ekledi.

Abone Ol Google News
Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.
İHA veİKAlar için geliştirildi

İHA ve
İKA'lar için geliştirildi

​40 milimetre çapında ve iki km menzili var.
İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü komutanları savaş suçlusudur

​İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili sözlerini unuttu.

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması.

Filistinli şehit sayısı 174'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

İkinci elde<br>gözde 10 marka

İkinci elde
gözde 10 marka

​Nisan ayı satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.