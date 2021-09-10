​İşgalciden Nazi yöntemleri: Firarileri bulamayınca hapishanelerde işkenceye başladılar

Dört gündür tüm imkanlarını seferber ettiği halde firar eden 6 Filistinli firariyi bulamayan işgalci İsrail, öfkesini Filistinli mahkûmlara Nazi yöntemleri uygulayarak çıkarıyor. Londra merkezli The New Arab’ın haberine göre İsrail güçleri, hapishanelerde esir tuttuğu Filistinlileri kelepçeleyerek ceza odalarında işkence uyguluyor. Filistinli mahkûmları aç bırakan İsrail güvenlik güçleri, hükümlülerin bahçeye çıkmalarına ve aileleri ile görüşmelerine müsaade etmiyor. Gilboa, Megiddo, Negev, Rimon ve Ofer başta olmak üzere tüm İsrail cezaevlerinde çok ciddi gerginliğin hâkim olduğu belirtiliyor. İsrail’in zulmüne sessiz kalmayan Filistinliler ise Kudüs’te sokaklara döküldü.

AÇ BIRAKIYORLAR

Habere göre, 6 Filistinli mahkûmun firar etmesinden sonra İsrail güvenlik güçleri hapishanelerdeki baskıyı arttırdı ve çeşitli önlemler aldı. The New Arab’a konuşan Filistin Tutuklular ve Eski Tutuklular İşleri Komisyonu sözcüsü Thaer Shreiteh, İsrail’in hapishanelerdeki Filistinli esirler üzerinde baskı kurmak için çeşitli eziyetler uyguladığını ifade etti. Firar sonrası, hapishanelerde uygulamaların sertleştiğini belirten Shreiteh, Filistinli mahkûmların aç bırakıldığını, verilen yemekler azaltıldığını ve bazı öğünlerde yemek verilmediğini belirtti. Habere göre tüm cezaevlerindeki koğuşlar kapatıldı, mahkûmların hapishane bahçesine çıkması yasaklandı. Ayrıca siyasi mahkumların aileleriyle görüşmeleri de engellenmeye başlandı.

DÜNYA İsrail’i madara eden firar: 6 Filistinli 10 metre tünel kazıp kaçtı

CEZA ODALARINDA DARP

İşgalci güç, kaçan mahkumların 5’inin mensubu olduğu İslami Cihad Hareketi’nin hapishanelerde bulunan liderlerine de baskı uygulamaya başladı. Habere göre Al-Jalamah Hapishanesinde bulunan hareketin liderleri, diğer mahkûmlardan izole edildi ve farklı koğuşlara yerleştirilerek sorguya tabi tutuldu. Direnen mahkûmların ise tecrite yollandığı ve ceza odalarında kelepçelenerek darp edildiği belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik “Nazi suçları” işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısı yaptı.

REKLAM

DÜNYA İşgalci İsrail Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

Kudüs’te gösteriye müdahale