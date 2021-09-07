​İsrail’i madara eden firar: 6 Filistinli 10 metre tünel kazıp kaçtı

Terör devleti İsrail’in “yüksek güvenlikli” diye lanse ettiği ve “hiçbir mahkûmun aşamayacağı duvarlar” şeklinde reklamını yaptığı Gilboa Hapishanesi’nden film senaryolarını aratmayan bir firar gerçekleşti. İsrail resmî yayın kuruluşu KAN’ın Hapishaneler İdaresi’ne dayandırdığı habere göre, 6 Filistinli mahkûm, kaldıkları hücreden 10 metrelik tünel kazarak hapishaneden kaçtı. Firar olayı ülkede geniş yankı uyandırdı. Üst düzey birçok İsrailli yetkili firar sonrası bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Ülkenin güvenlik güçleri, kaçan mahkûmları bulmak için teyakkuza geçerken, arama kurtarma çalışmalarına insansız hava araçları, helikopterler, polis ekipleri ve iz süren köpeklerle devam ediliyor.

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OYNAT 00:49 Filistinli 6 mahkum İsrail yüksek güvenlikli hapishanesinden tünel kazarak kaçtı Filistin'i işgal edip çok sayıda Filistinliyi esir alarak uzun yıllar hapiste tutan işgalci İsrail devleti, 6 Filistinlinin yüksek güvenlikli cezaevinden tünel kazıp kaçmasının şaşkınlığı içinde.



Başlatılan insan avı kapsamında polis, asker ve iç istihbarat servisi Şin Bet seferber olurken, İsrail ordusu kaçakların Ürdün'e geçişini önlemek için Batı Şeria'da yolları kapattı. Hapisten kaçışı soruşturmak içinse Gilboa'daki 400 mahkum diğer cezaevlerine nakledilecek.



Hapishane yetkilileri, altılının son birkaç ayda kazdıkları hapishane duvarlarının dışına çıkan bir tünelden kaçtığını ve ilk soruşturmaya göre mahkumların aynı hücreyi paylaştığını söyledi. Şin Bet, altılının kaçak bir cep telefonu kullanarak hapishane dışındaki işbirlikçilerle koordine olduğunu ve onları bekleyen bir kaçış arabasının olduğunu belirtti. Firar, bu sabah 3 sularında şüpheli kişiler gören yerel çiftçilerin polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

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10 METRELİK TÜNEL

Hapishane yetkililerinin beyanına göre 6 Filistinli mahkûm, en az iki ay süren bir çalışma sonucu firar için hücredeki lavabonun altına, yemek kaşıkları ile 10 metre uzunluğunda dar bir tünel kazdı. Güvenlik güçleri, mahkûmların gece yarısı kaçtığını, firarı gece 03.00'te fark ettiklerini ve alarma geçtiklerini belirtti. Kaçışın, İsrail’in Yahudi Yeni Yılı ile başlayan tatil sezonu başlamadan saatler önce gerçekleşmesi, firar eyleminin planlı gerçekleştiği yorumlarına sebep oldu. KAN’ın haberine göre kaçanlar, Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ve İslami Cihad örgütü mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci ve Mahmud Abdullah el-Arıda adındaki 6 kişiden oluşuyor.

ÜLKE ALARMDA

Filistinli mahkûmların hapishaneden kaçması ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. İsrail İçişleri Bakanı Ömer Bar-Lev ile görüşen Başbakan Naftali Bennett, kaçışın büyük bir güvenlik zaafiyeti olduğuna işaret etti. Firar sonrası İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz ise iç istihbarat servisi Şin Bet Başkanı Nadav Argaman ile bir araya geldi. Arama çalışmalarına polis, ordu ve Şin Bet ajanlarının yanı sıra, Sniffer türü iz sürücü köpeklerin katıldığı belirtildi. Havadan da helikopterler ve insansız hava araçlarının çalışmalara destek verdiği kaydedildi.

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CEZALARI MÜEEBBETTİ

Öte yandan Walla News haber sitesine göre kaçanların tamamı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkûmlardan oluşuyor. Olay sonrası açıklama yapan polis yetkilileri, firarilerin Batı Şeria’nın Cenin kentine veya Ürdün’e kaçmaya çalışacaklarını ve bu noktalarda arama faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını belirtti. İsrail basınında çıkan haberlere göre ise firarilerin 1967’den beri işgal altında olan Batı Şeria’ya çoktan dönmüş olmaları mümkün. Gilboa Hapishanesi yetkilileri, firar ihtimaline karşı 400 mahkûmun yerini değiştirdi. İsrail hapishanelerinde -içinde kadın ve çocukların da bulunduğu- 5 binden fazla esir bulunuyor.

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140 çocuk tutuklu

Yerel kaynakların bildirdiğine göre terör devleti İsrail, 15 yaşlarında 5 çocuğu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Sair kentinde, sabaha karşı evlerine düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Çocukların evleri sabah saatlerinde askeri araçlarla kuşatıldı. Ardından evlerine baskın düzenlendi. Çocuk haklarını savunan uluslararası sivil toplum kuruluşu Defence for Children’a (Çocuklar İçin Savunma) göre İsrail hapishanelerinde 140 çocuk mahkûm bulunuyor, her yıl 500 ila 700 Filistinli çocuk askeri mahkemelerde yargılanıyor. İsrail, çocukları otomatik olarak askeri mahkemelerde yargılayan dünyadaki tek ülke konumunda. Sorgulama esnasında avukat tutma hakları bulunmayan çocuklara, sözlü ve fiziksel saldırıların yanı sıra psikolojik baskı uygulanıyor. İşgalcinin çocuklara uyguladığı zulüm dünya genelinde büyük tepkilere neden oluyor.