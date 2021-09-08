Dünya İşgalci İsrail Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı
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İşgalci İsrail Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'te yaşamını sürdüren Filistinli bir aile, İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemedi. Dokuz kişilik aile, evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı
(Arşiv)

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'ne göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs’ün Silvan mahallesinde yaşayan Duveyk ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

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Filistinli 9 kişilik Duveyk ailesi, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için 2017 yılında inşa ettikleri 80 metrekarelik evlerini kendileri yıkmak zorunda kaldı.

Filistin'e bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının 1 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 binayı yıktığını ifade etmişti.

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İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

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