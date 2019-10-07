Dünya İslam karşıtı partiye 8 milyon avro BAE aşırı sağcı Fransız partisini krizden kurtardı
AVRUPA

İslam karşıtı partiye 8 milyon avro: ​BAE aşırı sağcı Fransız partisini krizden kurtardı

İslam karşıtı partiye 8 milyon avro: BAE aşırı sağcı Fransız partisini krizden kurtardı

Birleşik Arap Emirlikleri, mali kriz yaşayan Fransa'nın İslam karşıtı ve aşırı sağ partisi Ulusal Cephe'ye 8 milyon avro vererek kapanmasını engelledi.

Haber Merkezi Diğer
Marine Le Pen.
Marine Le Pen.

Aşırı Sağ Rassemblement National (eski adıyla Ulusal Cephe) 2017'deki Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ciddi bir mali sıkıntı yaşadı.

  • Mediapart'ın iddiasına göre bu sıkıntı, Ağustos 2018'de BAE'den gelen paralarla aşıldı. Abu Dabi, Fransa'nın İslam karşıtı partisi Ulusal Cephe'ye tam 8 milyon avro kredi verdi.

KAYNAK NETLEŞTİRİLEMEDİ

Kredinin, Afrika'da tanınmış Fransız bir iş adamı Laurent Foucher tarafından, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bangui'de imzalanan bir sözleşmeye dayanarak yapıldığı belirtilirken paranın, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir bankadan (Noor Capital) devredildiği kaydedildi.

  • Fransız haber sitesi Mediapart, paranın kaynağını araştırmaya çalıştığını ancak cevap alamadığını söyledi. Siteye göre, Noor Capital'in müşterileri paralarını kendi adlarına açılmayan hesaplarda tutuyorlar ve bu yüzden para transferinde mal sahibini tanımak zorlaşıyor.

Fakat bunun yanında paranın, bir dizi cezai soruşturmada adı geçen Fransız İsveçli Olivier Cogiol'un denetimi altında Abu Dabi'deki BAE finans şirketi “Noor-Capital” tarafından aktarıldığını kanıtlayan deliller var.

Olivier Cogiol'un Mali'de bir vergi cenneti davasında bulunduğundan şüphelenilmesinin yanı sıra Kodieran altın madenindeki yolsuzluk ve ocak ayında, üç ton Venezüella altınının BAE merkezli Noor Capital'e satılması soruşturmalarında adı geçiyor.

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KREDİ, PARTİYİ KRİZDEN KURTARDI

Karl Laske ve Marine Turchi imzalı habere göre 8 milyon avro'luk kredi, aşırılık yanlısı partinin, 2017 cumhurbaşkanlığı sonrasında yasal soruşturmalara maruz kalmasını önleyerek, sert bir krizden çıkmasını sağladı.

NOOR CAPITAL

Noor Capital, internet sitesinde kendisini “BAE Merkez Bankası tarafından 360 milyon Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi sermaye ile lisanslı finansal yatırımlar alanında faaliyet gösteren özel bir anonim şirket” olarak tanımlamaktadır.

  • MediaPart, bankanın yakın zamanda partinin hesaplarını ve partisi için daha önce 2014 yılında 9 milyon avro tutarında bir Rus kredisine aracılık eden ve BAE kredisi için müzakerelere başlayan milletvekili Jean-Luc Chaffosser'ın hesaplarını kapattığını söyledi.

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TARAFLARDAN AÇIKLAMALAR

TımeTurk'ün haberinde, krediyi gönderdiği iddia edilen iş adamı Laurent Foucher, Mediabart'a yaptığı açıklamada, BAE'den 8 milyon avro transferinde bir sorun olduğuna inanmadığını söyledi.

  • Chaffosser da Mediabart'a yaptığı açıklamada, Kogiol'ün krediyi yöneten kişi olmadığını, ancak Foucher'ın borç veren olduğunu ve dosyayla ilgili profesyonel sırlarla ilgili detaylara girmeme isteğini ifade ettiğini söyledi.

Olivier Cogiol ve Noor Capital yorum yapmaktan kaçındı ve NPF Mediaapart'ın sorularını cevaplamayı reddetti.

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