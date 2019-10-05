Dünya BAEnin gözü Sokotra Adasında Adaya darbe girişimi önlendi
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BAE'nin gözü Sokotra Adası'nda: Adaya darbe girişimi önlendi

BAE'nin gözü Sokotra Adası'nda: Adaya darbe girişimi önlendi

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Sokotra Adası'nı ele geçirmek amacıyla polis merkezine baskın düzenledi. Yemen Enformasyon Bakanı el-Rahabi, "Güvenlik güçleri ve yerel güçler, Sokotra Adası'ndaki darbe girişimini başarısızlığa uğrattı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Yemen askerleri, bölgeyi kontrol ediyor.
Yemen askerleri, bölgeyi kontrol ediyor.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla polis merkezine baskın düzenledi. Darbe girişimi, güvenlik güçlerinin çabasıyla önlendi.

  • Sokotra askeri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla polis merkezine baskın düzenledi ve merkezi kontrol altına aldı.

Baskın, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Sokotra Emniyet Müdürlüğüne yeni bir ismi atamasının ertesi günü gerçekleşti.

Yemen'in çocukları ölüyor!
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Yemen'in çocukları ölüyor!
Yaklaşık 7 milyon kişinin uluslararası örgütlerin yardımıyla hayata tutunduğu Yemen'de abluka nedeniyle insani kriz büyüyor. Her gün ortalama 130 çocuğun öldüğü Yemen'de, yaklaşık 400 bin çocuk ise yetersiz beslenme nedeniyle acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Kent hükümet güçlerinin kontrolü altında

Sokotra'da ismini vermek istemeyen hükümet yetkilisi, söz konusu silahlı grupların baskın düzenlediği polis merkezi haricinde kentteki tüm noktaların kontrolünün tamamen hükümet güçlerinin elinde olduğunu belirterek, BAE destekli silahlı gruplara, polis merkezinden geri çekilmeleri çağrısında bulundu.

  • Adadaki bir güvenlik kaynağından aktarılan bilgiye göre, Sokotra Valisi Remzi Mahrus, adanın merkezi Hadibu kentinde güvenlik operasyonlarının sevk ve idaresi için kendi başkanlığında bir operasyonlar odası oluşturdu. Kentte elektriğin kesik olduğu, internet erişimin olmadığı belirtildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muhtar el-Rahabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, güvenlik güçleri ve yerel güçlerin Sokotra adasında bir darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını söyledi.

Yemenli baba kızını tedavi ettirememenin çaresizliğini yaşıyor
FOTOĞRAF 6
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Yemen’deki çatışmalar nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerindeki milyonlarca insan yerinden oldu ve çevredeki güvenli illerde kurulan kamplara göç etmek zorunda kaldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinin Eflah Şam ilçesine bağlı Şemsan Rabia köyünden 2017 Mayıs ayında kaçarak, Marib ilindeki kampa sığınan 11 kişilik Rubai ailesi zor şartlarda yaşama tutunmaya çalışırken bir yandan da kansere yakalanan 10 yaşındaki kızları için çare arıyor.
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Baba Ali Muhammed Ahmed er-Rubai, yaptığı açıklamada Ben köyümde çiftçilik yapıyordum. Köyümüz, Husiler tarafından kuşatıldı. Yemen'deki Islah Partisi'ne üye olduğumdan dolayı hem ben hem de ailem kaçmak zorunda kaldık. dedi. Köyün etrafı ve köye açılan yollar kuşatma altında olduğu için geceleyin yürüyerek kaçtık diyen Rubai, o geceyi şöyle anlattı: Ailemle dağ yollarından yürüyerek başka bir bölgeye geçtik. Sonra ana yola inerek bir araba çevirdim. Bizi alması için şoföre normal fiyatının kat kat fazlasını verdim. Daha sonra aracı şoförün de Husilerle birlikte çalıştığını öğrendim. Bizi kontrol noktasında Husilere teslim etmemesi için daha fazla para ödedim.
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Aracın kendilerini Marib’e yakın bir yere bıraktığını belirten Rubai Köyden çıktıktan üç gün sonra kampa ulaştık. Burada sığınmacılar için branda vardı. Üzerimize brandayı gerdik ama altımızda bir şey yoktu iki gün toprak üzerinde uyuduk. diye konuştu. Rubai, kampa geldikten iki gün sonra elinde kalan 4 gram altınla bir tüp, bir su deposu ve bazı zaruri ihtiyaçlarını aldığını söyledi. Kampa kayıt olduklarını ve daha sonra kendilerine insani yardımların ulaşmaya başladığını ifade eden Rubai, gelen yardımların 3 ayda bir ulaştığını ve bunun 11 kişilik ailesine yetmediğini, gıda ve su bulmakta ciddi zorluk çektiklerini ifade etti.
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Ailesine gıda temin edebilmek ve çocuklarını okula gönderebilmek için gündelik işlerde çalıştığını belirten baba Rubai, Çocuklarımın okulu buradan uzakta gidip gelmeleri için yol parası 400 riyal (yaklaşık 8,5 Türk lirası) bunu sürekli temin etmekte zorlanıyorum. dedi. Kampa ulaşmalarından bir süre sonra Husilerin fırlattığı bir füzenin hava da imha edildiğini aktaran Rubai, Biz içeride otururken kampın üstünde çok şiddetli bir patlama oldu. Kızım İrsal'i yerde oturup ağlarken ve titrer halde bulduk. dedi. Kızının yaşadığı şok ve korkudan dolayı bir hafta boyunca hiç konuşmadığını ve sürekli ağladığını bir hafta sonra kızının boynu ile koltuk altında şişlikler ortaya çıktığını ifade eden, Rubai yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:
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İrsal'i alıp hastaneye götürdüm. Orada muayeneden sonra verdikleri ilacı 15 gün kullandık ama fayda etmeyince başka hastaneye gittik, oradaki tedaviye de 1 hafta devam ettik. Hastaneye kontrole gittiğimizde ise herhangi bir değişiklik olmadığını ve ilk bulguların kızımın lenf kanseri olduğunu gösterdiğini ve Sana’ya gitmemiz gerektiğini söylediler. Acılı baba Rubai, Sana’ya gitmelerinin imkansız olduğunu, maddi olarak tükendiklerini ifade etti. Kızının tedavi görmesi için Yemen’deki tek yerin Sana olduğunu aktaran Rubai, Tedavi için Sana’ya gidemiyoruz. Kızım için imkanım olsa yurt dışına gitmeye hazırım. Şu an kızımdan başka bir şey düşünmüyorum. ifadelerini kullandı.
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Hali hazırda bazı ilaçlar kullandıklarını ancak bunların kanser ilacı olmadığını sadece ağrı kesiciden ibaret olduğunu vurgulayan Rubai eşinin de duruma çok üzüldüğüne dikkati çekerek, Bir yandan eşimi teselli etmeye çalışıyorum bir yandan, ailemi geçindirmeye çalışıyorum bir taraftan da kızımın hastalığına çare arıyorum. diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi. Kamplara yardım eden hayırseverlerden başka kimselerinin olmadığını vurgulayan Rubai, Bize yardım eden kuruluşlardan başka kimsemiz yok. Türk halkına çok teşekkür ederiz, yardımımıza ilk koşanlar onlar oldu. ifadelerini kullandı.
Yemenli baba kızını tedavi ettirememenin çaresizliğini yaşıyor
Yemen'deki savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Rubai ailesi, daha güvenli olarak görülen kamplara sığındı ancak bu kez de kansere yakalanan 10 yaşındaki kızlarını tedavi ettirememenin çaresizliğini yaşıyor.

Devlet kurumlarını ele geçirmeye çalıştılar

Rahabi, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen silahlı milis güçlerinin isyana kalkıştıklarını ve adadaki güvenlik merkezlerini ele geçirmeye çalıştıklarını ancak kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlandığını Güney Geçiş Konseyi adadaki liderlerinin adanın başkentinden kaçmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Sokotra adasında hakim gücün hükümet olduğunun altını çizen Rahabi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bazı paralı askerlerle birlikte eski emniyet müdürünün, yönettiği darbe girişimiyle, vilayetteki bazı devlet kurumlarını ele geçirmeye çalıştığına dikkati çekti.

Güney Geçiş Konseyi ve arkalarındaki güç Birleşik Arap Emirlikleri'nden, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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