BAE'nin gözü Sokotra Adası'nda: Adaya darbe girişimi önlendi

Aracın kendilerini Marib’e yakın bir yere bıraktığını belirten Rubai Köyden çıktıktan üç gün sonra kampa ulaştık. Burada sığınmacılar için branda vardı. Üzerimize brandayı gerdik ama altımızda bir şey yoktu iki gün toprak üzerinde uyuduk. diye konuştu. Rubai, kampa geldikten iki gün sonra elinde kalan 4 gram altınla bir tüp, bir su deposu ve bazı zaruri ihtiyaçlarını aldığını söyledi. Kampa kayıt olduklarını ve daha sonra kendilerine insani yardımların ulaşmaya başladığını ifade eden Rubai, gelen yardımların 3 ayda bir ulaştığını ve bunun 11 kişilik ailesine yetmediğini, gıda ve su bulmakta ciddi zorluk çektiklerini ifade etti.