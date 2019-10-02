Dünya Yemendeki savaşta sağlık tesisleri de hedefte 2015ten bu yana 6 kez bombalandı
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Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedefte: 2015'ten bu yana 6 kez bombalandı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Yemen ofisinin Twitter hesabından 'Dünya Şiddetsizlik Günü' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "2015'ten bu yana Yemen'in çeşitli bölgelerinde örgüt tarafından desteklenen sağlık tesisleri, 6 kez bombalandı" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada, saldırıların kaynağına veya hangi tesislerin bombalandığına dair bir detay belirtilmedi.

Haber Merkezi AA
Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedef alınıyor. (Arşiv)
Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedef alınıyor. (Arşiv)

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'in çeşitli bölgelerinde örgüt tarafından desteklenen sağlık tesislerinin 2015'ten bu yana 6 kez hedef alındığını belirtti.

Saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmedi

  • MSF Yemen ofisinin Twitter hesabından "Dünya Şiddetsizlik Günü" etiketiyle paylaşılan mesajda, "2015'ten bu yana Yemen'in çeşitli bölgelerinde örgüt tarafından desteklenen sağlık tesisleri, 6 kez bombalandı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, saldırıların kaynağına, tesislerin isimlerine ve saldırılar sonucu oluşan hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Çatışan taraflara önemli çağrı

Sağlık ekiplerinin ve hastaların hedef alınmasının kabul edilemez bir durum olduğu vurgulanan açıklamada, çatışan taraflara, uluslararası hukuka saygı göstermeleri, hastaların, yaralıların, sağlık merkezlerinin ve ekiplerinin korunmasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Paylaşımda ayrıca örgütün 10 kentte ayrım yapmaksızın tüm Yemenlilere kaliteli sağlık hizmeti sunmaya çalıştığı vurgulandı.

İnsanlık dramı

  • Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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