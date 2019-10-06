Dünya BAE destekli güçlerden Adene asker takviyesi
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BAE destekli güçlerden Aden'e asker takviyesi

BAE destekli güçlerden Aden'e asker takviyesi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçler, batı sahilinden geçici başkent Aden'e takviye güç gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle kurulan ve selefi eğilimi olan Amalika Güçleri, geçen dönemde Yemen hükümeti saflarında savaşmıştı.

Haber Merkezi AA
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçler
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçler

BAE destekli Amalika Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, terör saldırılarına karşı güney kentlerinin korunmasına destek için batı sahilinden Aden'e takviye güç gönderdikleri belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle kurulan ve selefi eğilimi olan Amalika Güçleri, geçen dönemde Yemen hükümeti saflarında savaşmıştı.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

  • Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

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