Dünya İslamabadda "Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu" düzenlendi
ASYA

İslamabad'da "Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu" düzenlendi

Başkentteki İslamabad Kulüp'te gerçekleştirilen foruma, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ile Türk ve Pakistanlı iş insanları katıldı.

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Haber Merkezi AA
İslamabadda Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu düzenlendi
Arşiv.

Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan'ın derin tarihi bağlara sahip olduğunu, bunun iki ülke arasındaki ortaklığı kolaylaştırdığını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye'yi ziyaretinin ikili ilişkileri olumlu etkilediğini ifade eden Muş, bu kapsamda Mal Ticareti Anlaşması’nın imzalandığını ve Ortak Görev Gücü’nün kurulduğunu anımsattı.

Muş, Türkiye’nin dış ticaretinin tarihsel coğrafi dağılımı göz önüne alındığında Avrupa’nın en büyük paya sahip olduğunu, dünya nüfusunun yüzde 60’ına ev sahipliği yapan Asya-Pasifik bölgesiyle de ticari ilişkileri geliştirmeye odaklandıklarını aktardı.

Bu bağlamda bölgedeki diğer ülkelere nüfuz etmek için karşılıklı ticaret ve bölgesel merkez olarak Pakistan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Muş, iş insanlarından sadece Pakistan’a ihracat yapmalarını değil, burada değer oluşturarak Asya’daki ülkelere yatırım ve ihracat yapmalarını beklediklerini söyledi.

Muş, mevcut durumda Türkiye’nin Pakistan’daki yatırımının 1 milyar doların üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, Türk yatırımlarının Pakistan ekonomisine katkısından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Serbest Ticaret Anlaşması'na işaret

Pakistan Ticaret Bakanı Kamar, bugün imzalanan Mal Ticareti Anlaşması’nın bir son değil başlangıç olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın da uzak olmadığını söyledi.

Kamar, Ukrayna’daki savaş, enerji ve gıda tedariki üzerindeki yaptırımlar sebebiyle dünyanın zor bir zaman geçirdiğini, bu zorlukları ikili ticareti artırarak dengelemek istediklerini dile getirdi.

Yenilenebilir enerji projeleri

Olpak ise iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilere rağmen ne liderlerin ne de iş insanlarının ikili ticaret hacminden memnun olduğunu dile getirdi.

Pakistan’da çok sayıda altyapı projeleri olduğunu vurgulayan Olpak, Başbakan Şerif’in Türkiye ziyaretinde yenilenebilir enerji projelerine atıf yaptığını hatırlattı.

Bu alanda büyük bir potansiyel bulunduğunu ifade eden Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan’a ziyaretinin ardından somut adımların atılacağına inandığını kaydetti.

Bugün Pakistan Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen törende, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, iki ülke arasındaki Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamıştı.

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