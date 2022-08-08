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Pakistan’a yeni ‘ticari’ sefer

Pakistan ile artan diplomatik trafik ‘ticari’ olarak da destekleniyor. Ticaret Bakan Mehmet Muş, 12 Ağustos’ta İslamabad’a gerçekleştirilecek Türkiye-Pakistan İş Forumu’na katılacak

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Pakistan’a yeni ‘ticari’ sefer
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Pakistan ile artan diplomatik trafik ‘ticari’ olarak da destekleniyor. Ticaret Bakan Mehmet Muş, 12 Ağustos’ta İslamabad’a gerçekleştirilecek Türkiye-Pakistan İş Forumu’na katılacak. Forum ile Türkiye ve Pakistan arasında son dönemde giderek büyüyen ticari iş birliğinin yeni bir noktaya taşınması hedefleniyor.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Dünyanın 40’ıncı büyük ekonomisi ve 66’ncı büyük ihracatçısı olan Pakistan ile Türkiye’nin ikili ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar olarak belirlendi. Son yıllarda iki ülke arasındaki siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesi ihracat rakamlarına da yansıdı. 2020’de Pakistan’a yapılan toplam ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 12,7 artışla 620 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 12 azalarak 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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