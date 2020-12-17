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Dünya İspanya askerlerinden Nazi selamlı kutlama
AVRUPA

İspanya askerlerinden Nazi selamlı kutlama

İspanyol askerlerin, Nazi selamı vererek kutlama yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Nazi Almanya'sı emrinde savaşan ırkçı bir grup için bestelenen şarkıyı da söyleyen askerlerin görüntüleri ülkede tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi Diğer
İspanyol askerlerin kutlamasından görüntü.
İspanyol askerlerin kutlamasından görüntü.

İspanya’nın başkenti Madrid’de 8 Aralık 2019 tarihinde bir kışlada kaydedilen görüntülerde, bazıları üniformalı, bazıları da sivil giysili İspanyol askerleri, askeri bir çadırın içinde Nazi selamı vererek kutlama yapıyor.

Askerler, Nazi Almanya'sı emrinde savaşan ırkçı “Mavi Tümen” için bestelenen bir şarkıyı da söylüyor.

Ülkede tartışmalara neden olan videonun ardından İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ‘aşırı sağ’ ile mücadele için çağrıda bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan ordu yetkilileri ise kutlamadan haberdar olduktan sonra gerekli yaptırımları uyguladıklarını söyledi.

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