İspanya askerlerinden Nazi selamlı kutlama

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Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama: Bu kararın NATO nezdinde bir yeri yok

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulundu. Demir, ''ABD hasımları içinde Türkiye bu şekilde tanımlanmıyor. Yanlış anlaşılma olabilir. Rusya ve Rus şirketler hasım oluyor. Kağıt üzerindeki söylem bu. S400'e meselenin bağlanması ve F35'e bağlanması argümanların geçersiz olduğunu ve görüşmeye hazır olduğumuzu belirttik ama hiçbir olumlu adım göremedik. Aslında meselenin ön yüzü ve arka yüzü gibi bir sorun olduğunu gösteriyor'' dedi.