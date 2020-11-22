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ANKARA

Avrupa'da ​ırkçı saldırılar yüzde 320 arttı

Irkçı saldırılar yüzde 320 arttı

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Batı ırkçı saldırıları raporlaştırdı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre’deki ırkçılığı gözler önüne seren rapora göre saldırılar beş yılda yüzde 320 arttı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı raporunda, Almanya’da son 5 yılda gerçekleşen 6 farklı olay örnek gösterildi. Raporda, Temmuz 2016’da Münih’te ırkçı teröristin bir alışveriş merkezine yaptığı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1 Ocak 2019’da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Bottrop kentinde ırkçı bir teröristin aracını göçmen kökenlilerin üzerine sürmesi olayında 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, 2019’un Haziran ve Ekim ayında da gerçekleşen olaylarda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen raporda, 14 Şubat’ta ırkçı terör örgütü kurdukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle 6 eyalette 12 kişinin gözaltına alındığı, 20 Şubat’ta ise iki kafeye düzenlenen ırkçı terörist saldırısında 5’i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

İNGİLTERE, FRANSA VE İTALYA

Yine raporda, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre’de bugüne kadar yaşanan olaylar da yer aldı. Raporda, İngiltere’de Haziran 2016’da Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Cami yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin ise yaralandığı anlatıldı. Diğer ülkelerde yaşanan bazı olaylar şöyle: Fransa: Ocak 2015’te bıçaklı bir saldırgan, faslı bir adamı eşinin önünde 17 kez bıçaklayarak öldürdü. İslam’a yönelik hakaret içeren boyutta kelimeler söyledi. İtalya: Şubat 2018’de Macerate kentinde ırkçı terörist Luca Traini, aracından Afrika kökenlilere ateş açtı. Saldırıda 6 kişi yaralandı. Traini, saldırının ardından ‘Yaşasın İtalya’ diye slogan atıp Nazi selamı verdi. Belçika: Anderlues kasabasında 2018’de sokakta iki saldırgan tarafından önü kesilen 19 yaşındaki Müslüman kadın, sözle ve fiziki saldırıya uğradı, vücudunun çeşitli yerlerine ‘haç’ çizildi. İsviçre: Başkent Zürih’te 2016 yılında İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

BATI’YA ‘HASSAS VE DUYARLI OLMA’ ÇAĞRISI

  • AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “AB ve Avrupa Konseyi’ne batıda artan ırkçılık ve nefret söylemi ile mücadelede hassas ve duyarlı olma çağrısı yapıyoruz” dedi.

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