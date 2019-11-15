İsrail ateşkese saatler kala İslami Cihad Hareketi'ne ait bölgeleri bombaladı

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Meteoroloji’den sis ve pus ve yağmur uyarısı: Kış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken yurdun kuzey batısında İstanbul’da dahil olmak üzere parçalı bulutlu ve sisli hava gün içerisinde etkili olacak. Öte yandan İzmir ve Muğla'da da sağanak yağışın gün içerisinde etkili olması bekleniyor.