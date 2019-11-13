İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı: 21 kişi öldü, 69 yaralı

Filistin'in ay yüzlü şehidi: Ömer El Bedevi

22 yaşındaki Filistinli Ömer Bedevi İsrail askerleri tarafından evinin önünde vuruldu. Bedevi'nin, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken vurulduğu ortaya çıktı. İsrail askerleri tarafından vahşi bir şekilde vurulam Bedevi'nin vurulma anı öncesinde, elinde havluyla yangının olduğu yere doğru ilerlediği görülüyor.

