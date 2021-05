İsrail ateşkesi reddetti: Filistinli sivillere acımasızca saldırılarına devam edecek

Sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılan binlerce Filistinli, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada işgalci İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı. Yaşanan olaylar şiddetlenerek devam etti. İşgalci İsrail polisinin, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdığı bildirilmişti. Saldırılarda 10 Filistinlinin yaralandığı, 3’ünün hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Filistinliler, İsrail polisinin plastik mermilerle yaptığı saldırılara taş atarak karşılık vermişti.

İsrail yönetimi bu olayların hemen akabinde saldırılarını Gazze'ye yöneltti. Siyonist yönetimin hava saldırıları neticesinde 53 kişi şehit oldu, 320 kişi de yaralandı.

Gazze'de İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 53 kişi şehit oldu.



İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarını sürdürmesi sonrası Hamas güçleri, Gazze'den Aşdod ve Aşkelon şehirlerine 50 roket fırlattı. Füzelerin ateşlenmesinin ardından Demir Kubbe Hava Savunma Bataryaları aktif hale geldi. Şehirlerden siren sesleri yükseldi.

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze ve Kudüs'teki saldırılarına karşı, Kassam Tugayları'nın başlattığı roket atışları böyle görüntülendi. #IsraeliTerrorism #TelAviv #FreePalestine



Rusya: Her iki tarafı itidale çağırıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmanın taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına dayanarak bir çözüm bulmaya çalışması gerektiğini ifade etti. Peskov, "Her iki tarafı da itidale çağırıyoruz. Sivil kayıpların artması ve ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalanmasından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail hava saldırısında öldürülen Filistinlinin cenaze töreni.n

Ateşkes çağrılarını reddeden İsrail tehdit savurdu

İsrail Ordusu, Gazze Şeridine topçu bataryaları, tanklar olmak üzere ağır askeri teçhizatlar gönderdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da ateşkes planlamadıklarını ve Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüreceklerini söyledi:

"İsrail ateşkese hazırlanmıyor. Şu anda bu operasyonun ne zaman sona ereceği belli değil. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara devam edecek ve uzun vadede tam bir sükunet sağlayacak."

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'da Filistinli sivillere saldırdı.



Hamas: İsrail saldırganlıklarına son verirse gerilimi düşürmeye hazırız

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesine konuşan Mısırlı ve Filistinli kaynaklar, gerilimin düşürülmesi ve ateşkes sağlanması amacıyla Salı öğleden sonraya kadar yürütülen görüşmelerin, İsrail ve İslami Cihad'ın itirazları nedeniyle sonuçsuz kaldığını söyledi. Kaynaklar, Mısır istihbaratının, yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı'nın ateşkes ilan edilmesi için önemli bir fırsat olarak gördüğünü aktardı.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniyye de dün yaptığı konuşmada, son dönemdeki saldırıları başlatanın İsrail olduğunu söylemişti. Heniyye, "Kudüs'e yönelik saldırganlıklarına son vermeleri şartıyla mevcut gerilimi artırmaya da, düşürmeye de hazırız" demişti.

İşgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdikleri saldırılarda bir çok Filistinli sivil yaralandı.



AB: Öncelik sivillerin hayatlarının kaybetmesinin önlenmesi olmalı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile konuştuğunu belirtti.

Michel, "Az önce İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum. Son zamanlarda yaşanan şiddetin tırmanmasından ve ayrım gözetmeyen hedef almadan dolayı çok endişeliyim. Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Afrika Birliği: Filistinlilerin yanındayız

Afrika Birliği (AfB), İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınayarak Birlik olarak Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı. Muhammed, Filistinliler için Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen bir devleti desteklediklerini kaydetti.

İngiltere: Sivil kayıplardan ötürü endişe duyuyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı açıklamada, "İsrail ve Filistinlileri uçurumun eşiğinden geri çekilmeye ve her iki tarafa da itidal göstermeye çağırıyorum. Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz" dedi.

Türkiye: Filistinli sivilleri korumak için 'koruma gücü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin’de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler’de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti.