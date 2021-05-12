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Dünya Rusyadan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi
AVRUPA

Rusya’dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin ve Ürdün Büyükelçileri ile yaptığı toplantıda, Moskova'nın İsrail ile Filistin barış süreci çabalarını hızlandırmaya hazır olduğunu yineledi.

Haber Merkezi DHA
Rusya’dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus tarafı, uluslararası arabuluculardan Orta Doğu Dörtlüsü tarafından sunulan yardım fırsatları da dahil olmak üzere bu alandaki çabaları daha da yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin.
DHA
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık, “Görüşmede Filistin ve Ürdün Büyükelçileri, İsrail’in Filistinlileri Doğu Kudüs Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden tahliye etme planlarının ve El-Aksa camisindeki şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı” dedi.

SICAK BÖLGEDE SON DURUM

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze’ye yaptığı saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 13 çocuk 43 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 296 kişinin ise yaralı olduğunu belirtti.

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İsrail'in Mescid-i Aksa planı
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Pentagon Sözcüsü Kirby muhabirin İsrail sorusunu cevaplayamadı
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