Rusya’dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus tarafı, uluslararası arabuluculardan Orta Doğu Dörtlüsü tarafından sunulan yardım fırsatları da dahil olmak üzere bu alandaki çabaları daha da yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi" ifadeleri kullanıldı.

DHA Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık, “Görüşmede Filistin ve Ürdün Büyükelçileri, İsrail’in Filistinlileri Doğu Kudüs Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden tahliye etme planlarının ve El-Aksa camisindeki şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı” dedi.

SICAK BÖLGEDE SON DURUM

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze’ye yaptığı saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 13 çocuk 43 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 296 kişinin ise yaralı olduğunu belirtti.

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OYNAT 02:17 İsrail'in Mescid-i Aksa planı Ramazan ayının son günlerine girerken İsrail'in Mescidi Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırmasının arkasında çok daha büyük bir plan mı var? 4 yıl önce ABD Başkanı Donald Trump; Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Şimdi ise İslam dünyası için sembolik anlamı çok büyük olan Mescidi Aksa'ya bir sinagog inşa edip şehirle müslümanlar arasındaki kültürel bağı tamamen kaldırmayı planlıyor olmaları son derece olası. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:11 Pentagon Sözcüsü Kirby muhabirin İsrail sorusunu cevaplayamadı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasını 'kabul edilemez' olarak nitelerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mecid-i Aksa'da İsrail polisinin ibadet eden Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından kaygılı olup olmadığına yönelik soru üzerine 'İsrail'e sorulsa daha iyi olur.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:18 Şehit Şeyh Ahmed Yasin’in unutulmayan röportajı: İsrail 2027’de yok olacak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Hamas'ın kurucularından şehit Şeyh Ahmed Yasin'in İsrail'in düzenlediği suikastta hayatını kaybetmeden önce bir röportajda söylediklerini akıllara getirdi. Şeyh Ahmed Yasin, İsrail'in varlığına ilişkin “Ben diyorum ki İsrail gelecek asrın ilk çeyreğinde son bulacak inşallah. Tam olarak 2027 senesinde bir varlığın olmayacağını söylüyorum.' ifadelerini kullanmıştı. Gazetecinin 'Neden bu tarih?' sorusuna ise Şeyh Ahmed Yasin, “Çünkü ben Kuran-ı Kerime inanıyorum. Kuran, milletlerin her 40 yılda bir değiştiğini söylüyor bize.' cevabını vermişti. BiP'te paylaş

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