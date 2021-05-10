Mescid-i Aksa’da şükür namazı

Filistinlilerin yoğun direnişiyle karşılaşan işgalci güçler Mescid-i Aksa'yı terk etmeye başladı. Mescid-i Aksa’da öğle namazından sonra iki rekat şükür namazı kılındı. İşgalci İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etmişti.
İşgalci İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde bazıları ağır olmak üzere 278 Filistinli yaralandı. İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerinin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediği öğrenildi.
ŞÜKÜR NAMAZI KILINDI
Gelen son haberlere göre İsrail güçlerinin bölgeden geri çekilmeye başladığı belirtildi. Filistinlilerin yoğun direnişiyle karşılaşaşn işgalci güçler Mescid-i Aksa'yı terk etmeye başladı. Mescid-i Aksa’da öğle namazından sonra iki rekat şükür namazı kılındı.
İsrail güçleri, Kadir Gecesi’nde de teravih namazını kılmak için Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.
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İsrail güçleri 7 Mayıs’ta ise Mescid-i Aksa’ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.