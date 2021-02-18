İsrail Gazzelilerin yakasından düşmüyor: Tarım arazilerini bir ayda ikinci kez sular altında bıraktı İsrail'in yağmur sularını biriktirdiği barajları açması sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazileri bir ay içinde ikinci kez sular altında kaldı. Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Arif Şimali, yaptığı açıklamada, 33 dönüm tarım arazisinin tamamıyla sular altında kaldığını söyledi.

Haber Merkezi 18 Şubat 2021, 20:28 Son Güncelleme: 18 Şubat 2021, 20:39 AA