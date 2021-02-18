Dünya İsrail Gazzelilerin yakasından düşmüyor Tarım arazilerini bir ayda ikinci kez sular altında bıraktı
ORTADOĞU

İsrail Gazzelilerin yakasından düşmüyor: Tarım arazilerini bir ayda ikinci kez sular altında bıraktı

İsrail'in yağmur sularını biriktirdiği barajları açması sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazileri bir ay içinde ikinci kez sular altında kaldı. Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Arif Şimali, yaptığı açıklamada, 33 dönüm tarım arazisinin tamamıyla sular altında kaldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Filistin Tarım Bakanlığının Gazze Şube Müdürü Ahmed Fatayır, 21 Ocak'ta, İsrail'in yağmur sularının toplandığı barajlara bağlı kanalları Gazze'nin doğusuna doğru açtığını ve yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ifade etmişti.
Filistin Tarım Bakanlığının Gazze Şube Müdürü Ahmed Fatayır, 21 Ocak'ta, İsrail'in yağmur sularının toplandığı barajlara bağlı kanalları Gazze'nin doğusuna doğru açtığını ve yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ifade etmişti.

Filistin Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, barajlara bağlı kanalları Gazze'nin doğu sınırındaki Şucaiyye Mahallesi'ne doğru açtı. Bunun sonucunda bölgede 500 dönümden fazla tarım arazisi sular altında kaldı ve ürünler zarar gördü.

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"Ürünlerimin tamamı telef oldu"

Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Arif Şimali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 dönüm tarım arazisinin tamamıyla sular altında kaldığını söyledi.

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  • Şimali, "Arazimdeki yumrulu tarım ürünleri, hububat ve yapraklı bitkilerin tamamı telef oldu. Zarar 15 bin doların üzerinde." dedi. Filistinli çiftçi, İsrail'in su kanallarını bu yıl ikinci kez Gazze yönüne doğru açtığını, ayrıca daha önce de tarım arazilerine kimyasal ilaç püskürttüğünü aktardı.

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Filistin Tarım Bakanlığının Gazze Şube Müdürü Ahmed Fatayır, 21 Ocak'ta, İsrail'in yağmur sularının toplandığı barajlara bağlı kanalları Gazze'nin doğusuna doğru açtığını ve yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ifade etmişti.

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