Dünya Yahudi yerleşimciler Filistinli göstericilere köpeklerle saldırdı
ORTADOĞU

Yahudi yerleşimciler Filistinli göstericilere köpeklerle saldırdı

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'daki El-Halil kenti yakınlarında yerleşim faaliyetlerini protesto eden Filistinlilere köpeklerle saldırdı. Yahudi yerleşimcilerin Mesafer Yatta bölgesindeki toprakları kontrol altına alma girişimlerine yönelik protestoda aralarında gazetecilerin de olduğu bazı Filistinliler yaralandı.

Haber Merkezi AA
Köpeklerin saldırısı ile yaralanan gazeteciler tedavi altına alındı.
Köpeklerin saldırısı ile yaralanan gazeteciler tedavi altına alındı.

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'daki El-Halil kenti yakınlarında yerleşim faaliyetlerini protesto eden Filistinlilere saldırdı.

Filistinliler El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki toprakları ele geçirme girişimlerine ve bölge halkına yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenledi.

Yahudi yerleşimciler İsrail askerlerinin himayesi altında gösteriye katılan aralarında gazetecilerin de bulunduğu Filistinlilere köpeklerle saldırdı. Olaylar sırasında bazı Filistinliler yaralandı.

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Filistinliler 2021 yılının ilk gününde yine İsrail zulmü ile karşı karşıya kaldı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron kentinin Yatta bölgesinde Filistinlilere ait bir jeneratöre el koymaya çalıştı. Filistinliler İsrail askerlerinin girişimini engellemeye çalıştığı sırada arbede çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, çıkan arbedede İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu. Kudüs'teki bir hastaneye kaldırılan Filistinlinin tedavi altına alındığı, durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Tedavi altına alındı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler tarafından köpeklerle kovalanan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kameramanlarından Hamza el-Hattab ve Meşhur el-Vahvah'ın vücutlarında morluklar oluştu. Hattab tedavi için hastaneye nakledildi.

Gösteriye katılan Mesafer Yatta bölgesindeki Susya Köy Meclisi Sözcüsü Nasr Nevacia, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, bölgedeki Tevamin köyü sakinlerine yönelik devam eden saldırıları protesto ettiğini belirtti.

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Yasal belgeleri var

Bir haftadır köydeki Mur ailesinin yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını, yerleşimcilerin aileyi yaşadıkları mağaralardan çıkarmaya ve sahip oldukları tarım arazilerini terk etmeye zorladıklarını kaydeden Nevacia şunları ifade etti:

"Mur ailesinin toprakların kendilerine ait olduğunu kanıtlayan yasal belgeleri var ancak İsrail ordusu onları yerleşimci saldırılarından korumuyor."

Filistinli yetkililer, Mesafer Yatta bölgesi sakinlerinin sürekli olarak topraklarını kontrol altına almak isteyen yerleşimciler ve İsrail ordusu tarafından saldırılara maruz kaldığını belirtiyor.

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