Dünya İsraile 3 dosyada UCM yolu
ORTADOĞU

​İsrail’e 3 dosyada UCM yolu

İsrail’e 3 dosyada UCM yolu

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in Filistin topraklarında işlediği suçları soruşturmaya yetkili olduğuna hükmetti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye kararı “adaletin ve insanlığın zaferi” olarak niteledi. UCM’de listelenen üç öncelikli dosya ise İsrail’in 2014’te Gazze’ye karşı savaşı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim yerleri ve mahkumlar konusu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UCM ilk derece dairesinin verdiği kararda, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün, soruşturmaya dahil edilen Filistin toprakları içerisinde yer aldığı belirtildi.
UCM ilk derece dairesinin verdiği kararda, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün, soruşturmaya dahil edilen Filistin toprakları içerisinde yer aldığı belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail’in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar verdi. UCM ilk derece dairesinin verdiği kararda, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün, soruşturmaya dahil edilen Filistin toprakları içerisinde yer aldığı belirtildi. Filistin’in Roma Statüsü’ne taraf devlet olduğu ve sınırlarının 1967 yılından bu yana işgal edilen Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü de içerdiği ifade edilen kararda, Filistin’in diğer üye ülkeler gibi UCM’ye taraf olduğu vurgulandı.

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BAŞSAVCININ TALEBİ

  • Kararda, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993’te yapılan ve karşılıklı tanıma ve barış ilkeleri içeren Oslo Anlaşması’nın Filistin’in topraklarının işgal edilmesi durumunu ve mahkemenin yargı yetkisini engellemediği de vurgulandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, 20 Aralık 2019’da İsrail’in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili ön incelemesini tamamlamış, soruşturmanın kapsamına giren işgal altındaki topraklarda UCM’nin yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin ilk derece dairesinden karar vermesini talep etmişti.

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ÜÇ ÖNCELİKLİ DOSYA

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, UCM’nin “İsrail’in işlediği savaş suçlarını soruşturmaya yetkili olduğu” yönündeki kararını “adaletin ve insanlığın zaferi” olarak nitelendirdi. Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde de UCM, İsrail’i savaş suçları nedeniyle yargılama kararının tarihi nitelikte olduğunu söyledi. Kararın tarihi olduğunu ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili derhal soruşturma başlatılabileceğini belirten Şelalde, UCM’nin bu kararından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Şelalde, ayrıca İsrail’in 2014’te Gazze’ye karşı savaşı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim yerleri ve mahkumlar konusunun UCM’de listelenen üç öncelikli dosya olduğunu kaydetti.

Netanyahu

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NETANYAHU PANİKLEDİ

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM’NİN İsrail’in işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açmaya yetkili olduğu yönündeki kararı sonrasında panikledi. Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, “UCM bugün bir yargı kurumu değil siyasi bir organ olduğunu bir kez daha kanıtladı” ifadesini kullandı.

Türkiye: Memnuniyet verici adım

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “UCM’nin İsrail işgalindeki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz” denildi. Açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), 1967‘den bu yana İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz. UCM’nin almış olduğu bu karar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin sağlanması yönünde atılmış anlamlı bir adımdır. Söz konusu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında BM Genel Kurulu’nda ülkemizin öncülüğünde kabul edilen Filistin Halkına Koruma Sağlanmasına İlişkin Kararın hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır.” değerlendirmesine yer verildi.

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