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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi katletti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 4 Filistinliyi katletti.

14:58 - 21/03/2024 Perşembe
AA
İsrail'in 167 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bine yaklaştı
İsrail'in 167 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bine yaklaştı

İsrail ordusu Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki El-Menşiyye Mahallesi'ndeki bir alanı insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.


Saldırıda Nidal Ebu Ubeyd ve İyad Nidal Azmi Kanuh isimli iki Filistinli genç hayatını kaybetti.


Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ekiplerinin Nur Şems Kampı'na girerek kamp içindeki sağlık noktasından 2 gencin cenazesini aldığı belirtildi.


Filistin Kızılayından yapılan başka bir açıklamada, ekiplerinin söz konusu kamptan 2 Filistinlinin cenazesini daha çıkardığı ve ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında kampta silahlı çatışma çıktığını, İsrail güçlerinin bir evi kuşatarak saatlerce içeridekilerle çatıştığını söyledi.


Son ölümlerle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 444'e yükseldi.


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



#batı şeria
#israil
#Gazze
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