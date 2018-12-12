Dünya İsrail güçleri Kudüs Üniversitesine saldırdı
ORTADOĞU

İsrail güçlerinden Kudüs Üniversitesi'ne saldırı

İsrail güçleri Kudüs Üniversitesi'ne saldırdı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Üniversitesi'ne saldırı düzenledi. İşgalciler üniversiteye ait ofislerdeki eşyaları tahrip ederken, üniversiteye ait güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.

AA
İsrail işgal güçleri üniversiteye önce baskın düzenledi ardından da güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.
İsrail işgal güçleri üniversiteye önce baskın düzenledi ardından da güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Üniversitesi'ne baskın düzenledi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi kampüsüne girerek bazı fakültelerde arama yaptı.

Baskın sırasında bazı ofislerde tahribata neden olan İsrail güçleri, üniversiteye ait güvenlik kamerası kayıtlarına da el koydu.

İsrail güçleri baskına tepki gösteren öğrencileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, birçok öğrencinin atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

  • Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında pazar akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Batı Şeria'daki baskınlarını artıran İsrail güçleri, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına almıştı.

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