Dünya İsrail sniperları 4 yaşındaki Ahmedi şehit etti
ORTADOĞU

İsrail sniperları 4 yaşındaki Ahmed'i şehit etti

İsrail'in zulmü, Filistin'de çocuk, kadın ya da yaşlı dinlemiyor... İsrail keskin nişancıları dün Gazze'de 4 yaşındaki Ahmed Yasir'i şehit etti.

Yeni Şafak
4 yaşındaki Ahmed Yasir Sabri Ebu Abid İsrail tarafından şehit edildi.
4 yaşındaki Ahmed Yasir Sabri Ebu Abid İsrail tarafından şehit edildi.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 4 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında geçen cuma günü İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 4 yaşındaki Ahmed Yasir Sabri Ebu Abid'in şehit olduğunu belirtti.

AA

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

AA

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail sivillere katliam yağdırdı: 2 çocuk 1 anne şehit
FOTOĞRAF 5
Title
İsrail işgal güçlerine ait uçaklar tarafından Gazze'ye yine bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Filistinli aileye mensup biri bebek iki kişi şehit oldu, bir kişi yaralandı.
Title
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Caferavi bölgesine düzenlediği hava saldırısında, İnas Muhammed İhmaş (23) isimli hamile kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği Beyan'ın şehit olduğunu, eşi Muhammed'in ise yaralandığını duyurdu.
Title
Katliam yağdırılan evden acı fotoğraflar...
Title
Katliam yağdırılan evden acı fotoğraflar...
Title
Katliam yağdırılan evden acı fotoğraflar...
İsrail sivillere katliam yağdırdı: 2 çocuk 1 anne şehit
İsrail 23 yaşındaki hamile bir kadını, karnındaki bebeğini ve 1 buçuk yaşındaki kızını şehit etti! Katliam yağdırılan evden acı fotoğraflar yansıdı.

YORUM YAP

İsrail 11 yaşındaki çocuğu şehit etti
DÜNYA
İsrail 11 yaşındaki çocuğu şehit etti

İşgalci İsrail Filistin'de biri çocuk 3 kişiyi daha şehit etti
DÜNYA
İşgalci İsrail Filistin'de biri çocuk 3 kişiyi daha şehit etti

/**/
Bizi kimseye muhtaç etmeyin

Bizi kimseye muhtaç etmeyin

​Cumhurbaşkanı: Çok acil olmadıkça bir şey ithal etmeyin.
İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İstese yardımcılarına devredebilirdi, bizzat görüşmek istedi.
Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.
Daha yeni başladık

Daha yeni başladık

Albayrak: Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti.
Son sözleri

Son sözleri

​Şehit Emniyet Müdürü Verdi, kendisine ateş etmeye hazırlanan saldırgana bunları söyledi.
17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

TMSF'ye devredilen şirket bilgisayarı ele verdi.
6 puan farkıgördü tarafını seçti

6 puan farkıgördü tarafını seçti

Akşener: Tercihine saygı duydum, başarılar diledim.
İstanbul'da ilk kar

İstanbul'da ilk kar

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Gündüz kayak öğleden sonra deniz

Gündüz kayak öğleden sonra deniz

​Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerini derledik.

Atama müjdesi

Atama müjdesi

Sağlık Bakanı: 25 bin kişinin ataması yapılacak.
Hırsız maymunlarşehri talan ediyor

Hırsız maymunlarşehri talan ediyor

Halk çaresiz kaldı, parlamento acil toplandı.

Şehit Emniyet Müdürüne veda

Şehit Emniyet Müdürüne veda

Şehit Altuğ Verdi gözyaşı ve dualarla uğurlandı.
Şehadetini biliyordu

Şehadetini biliyordu

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kızı: Babam şehit olursam dik dur diyordu, dik duracağım.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.