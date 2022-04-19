İsrail hapishanesinde 47 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu fenalaştı

Sivil toplum kuruluşu olan Filistin Esirler Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Avavde'nin idari tutukluluğunun sonlandırılması talebiyle başlattığı açlık grevi eyleminin devam etmesi sonucu sağlık sorunlarının ağırlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Ramla hapishanesinde tuttuğu belirtilen Avavde'nin 47 gündür devam ettiği açlık grevi sonucunda sürekli kan kustuğu, büyük bir halsizlikle tüm vücudunda şiddetli ağrılar hissettiği ifade edildi.

Avavde, 27 Aralık 2021'den bu yana tutukluluğu devam ederken, hakkında altışar aylık olmak üzere beş kez idari tutukluluk kararı alınmıştı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı bir ila altı ay alıkoyabiliyor.

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Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini beş yıla kadar uzatabiliyor.

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