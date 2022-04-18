İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan El-Yamun beldesine zorla girerek çok sayıda Filistinlinin evini bastı. Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Yamun beldesinde 2 Filistinlinin gerçek mermiyle vurulduğu ve yaralıların Cenin'deki İbni Sina Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, biri baş ve boyun bölgesinden, diğeri sırtından vurulan yaralıların durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

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DÜNYA Mescid-i Aksa çatışmalarının sebebi: Yahudilerin Pesah Bayramı

FOTOĞRAF 7 Sabah namazıyla güne çatışmalarla başlayan Filistin halkı Cuma namazı için Mescid- i Aksa2ya akın etti. İşgalcilerin korkutma ve kışkırtma girişimlerine geçit vermeyen binlerce Müslüman Aksa'nın avlusunu doldurdu. Cuma namazı sonrası toplanan cemaat ''Kanımız ve canımız Aksa'ya feda olsun.'' sloganları attı. Filistinli Müslümanlar Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti Sabah saatlerinde işgalci İsrail polislerinin baskınıyla güne başlayan Filistin halkı, Mescid-i Aksa'yı savunmak ve Cuma namazını kılmak için Aksa'ya akın etti. BiP'te paylaş

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