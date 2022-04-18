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Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada iki Filistinliyi yaraladı
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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli ağır yaralandı.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması son günlerde şiddet olaylarının artmasına neden oldu.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada iki Filistinliyi yaraladı
Arşiv.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan El-Yamun beldesine zorla girerek çok sayıda Filistinlinin evini bastı. Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Yamun beldesinde 2 Filistinlinin gerçek mermiyle vurulduğu ve yaralıların Cenin'deki İbni Sina Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, biri baş ve boyun bölgesinden, diğeri sırtından vurulan yaralıların durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

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İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti. Filistinliler, İsrail güçlerinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.

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