İsrail Nusayrat'ı yıktı geçti

İsrail ordusunun bir hafta süren saldırılarının ardından 18 Nisan'da Nusayrat Kampı'ndan çekilmesinin ardından bölge sakinleri, İsrail’in geride bıraktığı yıkım karşısında "şok" geçirdi. Onlardan biri olan Mervan Hammad, Yeni Şafak gazetesine kamptaki son durumu anlatarak evinin son durumunu gösteren görüntüleri paylaştı. Hammad, İsrail saldırıları nedeniyle kampın yerle bir olduğunu belirterek, "Evimin son durumunu görmek için ben de bir günlüğüne kampa gittim. Oradaki yıkımı anlatacak kelime bulamıyorum. Saldırılar öncesi evimiz yine de kısmen oturulabilir durumdaydı ancak şu anda yerle bir oldu. Size oradaki durumu anlatacak kelime bulamıyorum" dedi.

ÇOK AZIMIZ GERİ DÖNDÜ

Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde bulunduğunu ve durumun orada da çok iyi olmadığını belirten Hammad, Nusayrat kampı'ndan daha önce ayrılan sivillerden çok az bir kısmının saldırılar sonrası kampa geri döndüğünü ve kendisinin de evinin yıkılmasından dolayı Refah'ta kalma kararı aldığını dile getirdi. Hammad, "Şu anda bile sizinle konuşurken İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Nusayrat Kampı'na yer yer top ateşi saldırısı düzenliyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar öncesi Nusayrat Kampı'nda eczacılık yapan Mervan Hammad'ın oturduğu evin yan binası Kasım ayında İsrail saldırılarına hedef olmuş ve oturduğu ev kısmen zarar görmüştü. Hammad, saldırı sonrası insani yardım kurumları tarafından eşi ve yeni doğan çocuğunun tahliye edilerek Refah'a gönderilmesinden bu yana ailesini güvenli bir yere ulaştırmak için uğraşıyor.

CESETLER SOKAKLARDA DURUYOR

İsrail saldırılarına maruz kalan Nusayrat Kampı'ndaki durumun içler acısı olduğunu belirten bölge sakinleri ise AA'ya yaptıkları açıklamalarda, kampta enkaz altında ve yol kenarlarında öylece bırakılan cesetler olduğunu ifade etti. Kamptaki durumu anlatan ismini vermeyen bir Filistinli ise "Okullar yerinden edilmiş insanlarla dolu, sokaklar çadırlarla dolu ve çok zor koşullar altında yaşıyoruz. Bölge sakinleri nereye gidecek?" diye sordu. Yıkılan evini inceleyen Filistinli bir kadın da "Evimize bakmaya gittiğimde her şeyin yıkılmış olduğunu gördüm, mahalledeki camimiz de yıkımdan kurtulamadı maalesef" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü paylaştı. "Babam öldürüldü. Sevdiklerimi, akrabalarımı kaybettim" diyen Gazzeli kadın acılar içinde, "Saldırılar daha ne kadar sürecek? Yeter. Her şeyimizi kaybettik. Her şey mahvoldu" sözlerine yer verdi.

SEKİZ GÜNDE 75 ÖLÜ

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nda yürüttüğü 8 günlük saldırılarda 75 kişinin öldürüldüğünü, 348 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Bölgeden 100 kişinin de kayıplar listesine eklendiği bildirilmişti. El-Cezire'nin verdiği bilgiye göre ise İsrail ordusunun sivillerin son durumu görmek için gittiği Nusayrat Kampı'na dün düzenlediği top ateşi saldırısı kampın kuzeyindeki Mağraka bölgesini hedef aldı.











