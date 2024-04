İsrail Nusayrat'ı yıktı geçti

İsrail saldırılarına maruz kalan Nusayrat Kampı'ndaki durumun içler acısı olduğunu belirten bölge sakinleri ise AA'ya yaptıkları açıklamalarda, kampta enkaz altında ve yol kenarlarında öylece bırakılan cesetler olduğunu ifade etti. Kamptaki durumu anlatan ismini vermeyen bir Filistinli ise "Okullar yerinden edilmiş insanlarla dolu, sokaklar çadırlarla dolu ve çok zor koşullar altında yaşıyoruz. Bölge sakinleri nereye gidecek?" diye sordu. Yıkılan evini inceleyen Filistinli bir kadın da "Evimize bakmaya gittiğimde her şeyin yıkılmış olduğunu gördüm, mahalledeki camimiz de yıkımdan kurtulamadı maalesef" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü paylaştı. "Babam öldürüldü. Sevdiklerimi, akrabalarımı kaybettim" diyen Gazzeli kadın acılar içinde, "Saldırılar daha ne kadar sürecek? Yeter. Her şeyimizi kaybettik. Her şey mahvoldu" sözlerine yer verdi.