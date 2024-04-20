Soykırımcı İsrail İran'la gerilimi fırsata çevirdi: 10 yıl sonra Doğu Kudüs'te ilhak

The Guardian'ın haberine göre terör devleti İsrail, 7 Ekim sonrası 20'den fazla projeye onay verdi ve 6 aylık süreçte binlerce konutluk illegal yapının inşasına başladı. İki yeni yerleşim biriminin de planlarını onaylayan İsrail, 10 yıl sonra Doğu Kudüs'te ilk kez böyle bir ilhak faaliyetinde bulundu. İsrail bu süreç içerisinde bölgede ikamet eden Filistinlileri evlerinden sürmek için aşırı sağcı grupları kullandı.









Gazeteye konuşan İsrail merkezli insan hakları örgütü Bimkom Direktrörü Sari Kronish, 7 Ekim sonrası İsrail hükümetinde görev yapan bakanlık ve devlet kurumlarının çalışmalarını askıya aldığını, planlama yetkilerinin buna rağmen verildiğini kaydetti. "Bu planların hızlı ilerlemesi son altı ayda eşi benzeri görülmemiş bir durum." diyen Kronish, Tel Aviv yönetimin hukuk teammüllerine uygun hereket etmediğini belirtti.









Şehrin doğu sınırında yer alan ve uluslararası kamuoyunun dahi tepkisini çeken Kidmat Zion yerleşim birimi, Filistin mahallesi Ras al-Amud'un bulunduğu alana doğru genişletilecek. Bölgedeki Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılacağı birimin genişletme onayları ise 9 Ekim 2023'te, yani savaşın başlangıcından 48 saat sonra alındı. Daha önce infiale yol açtığı için Beyt Safafa'da 10 senedir bekletilen iki büyük projeden biri olan Givat Hamatos'un inşası için de geçtiğimiz ay iş makinaları çalışmaya başladı.











