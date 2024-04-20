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İsrail Refah'ın batısını vurdu: Altısı çocuk dokuz Filistinli öldü

Soykırımcı terör devleti İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 197. gününde devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının Refah'ın batısında Rıdvan ailesine ait evi bombalaması sonucu 6'sı çocuk 9 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı

12:43 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:04 - 20/04/2024 Cumartesi
AA
Refah
Refah

Soykırımcı İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 197. gününde devam ediyor.


Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden başta Refah kenti olmak üzere düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesinde Rıdvan ailesine ait evi bombalaması sonucu 6'sı çocuk 9 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.


İsrail ordusunun Refah kenti doğusundaki Doğu Mezarlığı yanındaki bir evi bombalaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. El-Berahime ile eş-Şaut mahallerine de topçu ateşi açıldı.

İsrail ordusu Gazze kentinin ez-Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerini çok sayıda top mermisi ile hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.


İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan el-Garabli, en-Nabbahin, ebu Merahil, es-Seyyid ve el-Kassas ailelerine ait evleri bombaladı.


İsrail donanmasına ait botlar da Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine yoğun saldırı düzenledi.


34 bin 49 Filistinli can verdi


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 49 Filistinli öldürüldü, 76 bin 901 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.




#Refah
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#israil
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