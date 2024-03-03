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Dünya

İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Gazze'de bebekler yetersiz beslenme ve sıvı kaybından can veriyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de yetersiz beslenen bebeklerin hayatını kaybettiğini duyurdu. UNICEF'ten yapılan açıklamada, "Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde can veriyor." ifadelerine yer verildi.

23:17 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 23:38 - 3/03/2024 Pazar
AA
Gazze'de bebekler açlık nedeniyle hayatını kaybediyor (Foto: Arşiv)
Gazze'de bebekler açlık nedeniyle hayatını kaybediyor (Foto: Arşiv)

İsrail'in saldırıları altında zorla aç ve susuz bırakılan Filistinli bebekler ve çocukların yetersiz beslenme ve yardımların engellenmesi nedeniyle dünyanın gözü önünde can vermeye devam ettiği uyarısında bulunuldu.


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yeterli beslenemeyen bebeklerin ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocuklar yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybediyor

Açıklamada, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'ni kırıp geçirdiği ve korkulan çocuk ölümlerinin yaşandığına işaret edilerek, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde son günlerde en az 10 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.


Gazze'de kalan birkaç hastanede muhtemelen hayat mücadelesi veren daha fazla çocuk olduğu ve kuzeyde ise bakıma ulaşamayan daha fazla çocuk bulunduğu belirtilen açıklamada, "bu trajik ve korkunç ölümlerin tahmin edilebilir ve tamamen önlenebilir" olduğu kaydedildi.

Bebeklerin 'şiddetli yetersiz beslendiği' ortaya çıktı

Açıklamada, besleyici gıda, temiz su, sağlık hizmetleri konusunda yaygın eksikliğin yanı sıra insani yardımlara erişimin engellenmesinin, özellikle kuzey kesimi olmak üzere bebekler, çocuklar ve anneleri etkilediğinin altı çizilerek, insanların aç, bitkin ve travma halinde olduğu vurgulandı.


UNICEF ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'nin kuzeyinde ocak ayında yaptığı yetersiz beslenme taramasına göre, 2 yaşın altındaki çocuklardan yüzde 16'sının, güneydeki Refah kentinde ise yüzde 5'inin şiddetli yetersiz beslendiğinin ortaya çıktığı aktarıldı.


Açıklamada, UNICEF gibi insani yardım kuruluşlarına Gazze'deki insani krizin tersine çevrilmesi, kıtlığın engellenmesi ve çocukların hayatlarının kurtarılması konusunda olanak sağlanması talebinde bulunularak, bunun için kuzey kesimi de dahil olmak üzere yardımların erişiminin engellenmemesi ve geciktirilmemesi çağrısı yapıldı.


Açıklamada ayrıca, “Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde yavaş yavaş can veriyor. Daha binlerce bebek ve çocuğun hayatı, şu an alınacak acil önlemlere bağlı.” ifadeleri kullanıldı.



#Gazze
#Bebek
#israil
#UNICEF
#Yetersiz Beslenme
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