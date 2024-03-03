Gazze'de ateşkes müzakereleri: Taraflar Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonu, Hamas, Katar ve ABD'den heyetlerin Kahire'ye geldiğini duyurdu.
Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti.
Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.
Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.
Hakan Fidan'dan Gazze vurgusu: Ramazan'dan önce ateşkes için çaba var
Antalya'da katıldığı programda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail ve Gazze savaşına ilişkin ateşkes görüşmelerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
"'Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık. Yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz.''