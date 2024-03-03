|
Dünya

Gazze'de ateşkes müzakereleri: Taraflar Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak tarafların Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığı bildirildi. Antalya'da katıldığı programda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail ve Gazze savaşına ilişkin ateşkes görüşmelerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtmişti.

14:39 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:43 - 3/03/2024 Pazar
AA
"Gazze'de ateşkes" müzakerelerine katılacak taraflar Kahire'de
"Gazze'de ateşkes" müzakerelerine katılacak taraflar Kahire'de

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonu, Hamas, Katar ve ABD'den heyetlerin Kahire'ye geldiğini duyurdu.


Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti.


Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.


İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.


Hakan Fidan'dan Gazze vurgusu: Ramazan'dan önce ateşkes için çaba var


Antalya'da katıldığı programda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail ve Gazze savaşına ilişkin ateşkes görüşmelerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.


Kalıcı ateşkes sorusuna da yanıt veren Fidan, şöyle konuştu:

"'Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık. Yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz.''




#ateşkes
#gazze
#Mısır
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bolu Ramazan İmsakiye 2024 - İmsak, sahur, namaz vakitleri, iftar akşam ezan saati