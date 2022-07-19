İsrail'de Likud Partisi seçimlere Netanyahu liderliğinde girecek

İsrail'de Meclisteki birinci parti konumundaki Likud, partinin 23 yıl genel başkanlığını yürüten Netanyahu liderliğinde 1 Kasım'daki seçimlere girecek.

Tek rakibi Eldestein seçimden çekildi

Likud'daki liderlik yarışında Netanyahu'nun rakibi olan tek isim Milletvekili Yuli Eldestein'in yaklaşık üç hafta önce adaylığını çekmesinin ardından genel başkanlık görevi için adaylık başvurularının dün sona erdiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Likud'un genel başkanlık seçim sürecini yöneten idari komitesi, Netanyahu'nun genel başkanlığının onaylandığını duyurdu.

Haberlerde, Likud'un 1 Kasım'daki erken genel seçimlerde milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçimlerini 10 Ağustos'ta yapacağı belirtildi.

Likud Partisi'nin 23 yıl genel başkanlığını yürüten Netanyahu 2005'ten itibaren partiye kesintisiz liderlik ediyor.

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Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

İsrail'in ilk yargılanan başbakanı

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması da 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü. Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

Yaklaşık birkaç ay önce Netanyahu'nun savcılıkla anlaşma yapacağı yönünde iddialar gün yüzüne çıkmıştı. Bu sırada Likud kadrolarında bazı isimler parti liderliği için aday olabileceği yönünde mesajlar vermişti.

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Netanyahu, Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran 2021'de güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

İsrail'de milletvekilleri 30 Haziran'da erken genel seçime gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı kabul etmişti.

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