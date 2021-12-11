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Donald Trump'dan Netanyahu'ya 'hain' suçlaması

Donald Trump, başkanlığı döneminde sınırsız destek verdiği İsrail Başbakanı Netanyahu’yu şimdi hain olarak nitelendiriyor. Netanyahu’nun Biden’i tebrik eden ilk isim olmasını hazmedemeyen Trump, “Jest için İsrail’in Golan’daki egemenliğini tanıdım. Nisan 2019 seçimlerinden hemen önce yaptım. Ben olmasam seçimi kaybedecekti” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trumpdan Netanyahuya ​hain suçlaması ​​
Donald Trump-Binyamin Netanhayu

Yasir ERKUŞ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Binyamin Netanyahu’ya kızgın olduğunu ve kendisiyle uzun süredir konuşmadığını söyledi. İsrail’in önemli gazetelerinden Yediot Aharonot, Trump ile Netanyahu arasındaki kavgayı manşetine taşıdı.

Gazetenin haberine göre Trump, eski İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, ABD başkanlığını kazanır kazanmaz Joe Biden’ı tebrik etmeye koştuğunu ve bunun büyük bir hata olduğunu ifade etti. “Kimse Netanyahu için benden daha fazlasını yapmadı” diyen eski ABD lideri, kendisi olmasaydı İsrail’in çoktan yok olacağını öne sürdü.

Trump, Netanyahu’ya jest yapmak için İsrail’in Golan’daki egemenliğini tanıdığını ancak eski dostunun Biden’ı kendisine tercih etiğini söyledi.

GOLAN HEDİYESİ

İsrailli gazeteci Barak Ravid ile yaptığı röportajda Trump, Biden’ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğinden beri Netanyahu ile konuşmadığını açıkladı.

Netanyahu’ya yaptığı jestlere örnek olarak, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığını belirten Trump, “Bu büyük bir olaydı. İnsanlar bunun inanılmaz bir hediye olduğunu söylüyor. Nisan 2019 seçimlerinden hemen önce yaptım ve bu da ona çok yardımcı oldu. Ben olmasam seçimi kaybedecekti” dedi.

ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Biden’ı kutlamak için çektiği videoyu görünce çok sinirlendiğini belirten Trump, “Tartışmalı seçim sonucunda kazanan rakibimi tebrik eden ilk kişi, kendisi için her şeyi yaptığım Netanyahu’ydu. Sessiz kalabilirdi, korkunç bir hata yaptı” ifadelerini kullandı. Daha mürekkep kurumadan Biden’ı tebrik etmeye koşan eski dostunun ihanetine uğradığını söyleyen Trump ayrıca, kendisi olmasa İsrail’in çoktan yok olacağını iddia etti.

JEST ÜSTÜNE JEST

  • Başkan olduğu dönemde Trump, İsrail’e başka hiçbir ABD başkanının yapmadığı jestler yapmıştı. Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” tanıyan eski lider, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımış, Filistinlilere mali yardımı da kesmişti. Trump, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşimleri “yasal” kabul ederken, İsrail’in Batı Şeria’nın yüzde 30’undan fazlasının ilhakını içeren “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği sözde barış planını yürürlüğe koymuştu.

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