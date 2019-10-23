Dünya İsrailde Netanyahuyu zora sokacak yasa tasarısı İstifa etmek zorunda
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İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı: İstifa etmek zorunda

İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı: İstifa etmek zorunda

İsrail'de, Mavi-Beyaz İttifakı'nın, hakkında dava açılması halinde Netanyahu'nun Başbakanlık görevinden istifa etmesini zorunlu hale getirecek bir yasa tasarısı hazırladığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Benyamin Netanyahu.
Benyamin Netanyahu.

İsrail'de geçen ay yapılan genel seçimleri kazanan Mavi-Beyaz İttifakı'nın, hakkında dava açılması halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevinden istifaya mecbur bırakacak bir yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.

  • İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Mavi-Beyaz İttifakı, hakkında dava açılması halinde Netanyahu'nun Başbakanlık görevinden ayrılmasını zorunlu hale getirecek bir yasa tasarısı hazırlıyor.

Söz konusu yasa tasarısının 17 Eylül'deki seçimlerin galibi Mavi-Beyaz İttifakı tarafından gelecek hafta Meclis komisyonuna sunulması, burada kabul edilmesi halinde Mecliste oylanmasının beklendiği belirtildi.

Yasa tasarısına İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Birleşik Arap Listesi Bloku'nun da destek vereceği ifade edildi.

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Liberman da desteklerse tasarı Mecliste oylanacak

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak yasa tasarısının komisyondan geçmesi için eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisinin desteğine ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.

  • Liberman'ın partisi de destek verirse tasarının komisyondan geçerek Mecliste oylanmasının önünün açılacağı kaydedildi.

Söz konusu habere ilişkin Mavi-Beyaz İttifakı ya da Netanyahu'nun partisi Likud'dan henüz açıklama yapılmadı.

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Netanyahu hakkındaki suçlamalar: Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma

Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı 3 ayrı dosya bulunuyor.

  • İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, bu ay başında 3 dosyayla ilgili Netanyahu'nun avukatlarını 4 gün boyunca dinlemişti.

Yerel basın Mandelblit'in söz konusu dosyalara ilişkin kararını aralık ayında açıklayacağını yazmıştı.

İsrail'deki mevcut yasalara göre, hakkında dava açılsa bile Başbakan görevine devam edebiliyor.

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