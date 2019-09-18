Dünya İsrail basınından seçim hezimeti yorumu Netanyahu dönemi kapandı
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Netanyahu devri kapandı

İsrail basınından seçim hezimeti yorumu: Netanyahu dönemi kapandı

İsrail'de dün yapılan genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi büyük hezimete uğradı. Seçim sonuçları için İsrailli kaynaklarda "Netanyahu'nun devri sona erdi" yorumları yapılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail'de dün yapılan genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi büyük hezimete uğradı. Seçim sonuçları için İsrail'de "Netanyahu'nun devri sona erdi" yorumları yapılıyor.

İsrail merkezi Haretz gazetesinde yayınlanan analizde, Netanyahu'nın kazanmak üzere büyük mücadele verdiği seçimlerde büyük bir hezimete uğradığı kaydedildi. Analizde Netanyahu'nın seçim sonuçlarından sonra partisine eskisi gibi liderlik edemeyeceği, partililerin de Netanyahu'nun siyasette sürüklendiği kirliliğin farkında olduğu ifade ediliyor.

Koltuk kaybetmesine ve düşen oylara rağmen Netanyahu'nun koalisyonu kurmaya en yakın aday olduğu belirtiliyor.Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurabilmesi için akla ilk gelen seçenek, hükümetin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik politikaları nedeniyle geçen yıl Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Avigdor Liberman'ın kapısını çalmak olarak gösteriliyor.

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