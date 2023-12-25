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Dünya

Bu da SiyoNazi kardinal

Almanya’nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Hamas ile birlikte Müslümanlara nefret kustu. Alman Focus dergisine konuşan Marx, “Eğer bir din Hamas gibi grupları destekliyorsa, bu sorunun bir parçası haline gelir. Söyleyebileceğim tek bir şey var. Bunları (Müslümanları) durdurun” ifadelerini kullandı.

04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:09 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kardinal Marx.
Kardinal Marx.

Gazze’de kadın ve çocukların üzerine ölüm yağdıran İsrail’e uluslararası boyutta tepkiler hat safhaya ulaşırken, Alman Kardinal Reinhard Marx, ülkedeki Müslümanların “Hamas’a destek verdiği” gerekçesiyle adeta nefret kustu. İsrail’in acımasız soykırımına karşı tepki göstermeyen Marx, “Hamas’ı destekleyen bir dinin mensuplarıyla diyalog kuramam” diyerek “Bu dini (Müslümanları) durdurun” çağrısında bulundu. Alman Focus dergisine konuşan Münih ve Freising Başpiskoposu Marx’ın sözleri hem Hristiyan dünyasında hem de Müslümanlar arasında tepki topladı. Ayrılıkçı açıklamalarından ötürü Alman din adamı için “Nazi Piskopos” benzetmesi yapıldı.

İSRAİL’İ MAĞDUR GÖSTERDİ

7 Ekim’den bu yana mağdur olan tarafın İsrail halkı olduğunu iddia eden Marx, Müslüman din adamlarını hedef aldı. Hristiyan bayramı olan Noel öncesi açıklamalarda bulunan Marx, Şubat 2019’da Papa’nın Kahire’de El Ezher Üniversitesi’nde yaptığı dinler arası diyalog görüşmelerini hatırlattı. Barışçıl bir dünya için o dönem ortak bir görüşe sahip olduklarını beyan eden piskopos, “Ama şimdi bu dinin imamları, Hamas’ın bir kurtuluş savaşı yürüttüğünü iddia ediyor. Bu kabul edilemez” sözlerini kullandı.

GAZZE’DEKİ KATLİAMI GÖRMEZDEN GELDİ

Gazze’deki katliama karşı Müslüman din adamlarının sessiz kalmayışının, “İsrail’i yok etme” amacı güttüğünü iddia eden Marx, “Bunlar bir devletin başında sorumluluk taşıyanların oluşturduğu gruptur. Eğer bir din Hamas gibi grupları destekliyorsa, bu sorunun bir parçası haline gelir” diye devam etti. Konuşması sırasında İsrail’in gerçekleştirdiği soykırım girişimine değinmeyen Alman din adamı, “Söyleyebileceğim tek bir şey var. Bunları (Müslümanları) durdurun” dedi.

En iyi müttefikimiz Almanya

İsrail'in Almanya Büyükelçisi Ron Prosor, 7 Ekim'den bu yana verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından Almanya'nın, ülkesinin Avrupa'daki en iyi müttefiki haline geldiğini bildirdi. İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada Prosor, ABD'nin ardından Almanya'nın İsrail'in ikinci stratejik ortağı haline geldiğini ve bunda 7 Ekim sonrasında Berlin yönetiminin "harika" tutumunun etkili olduğunu belirtti. Büyükelçi Prosor, "Almanya'nın kendisini savunmada ihtiyaç duyduklarıyla ilgili" ülkesiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti fakat detay vermedi.

Filistin asıllı genç katledildi

Terör devletinin Gazze’de işlediği suçlara karşı sosyal medyada sessiz kalamayan Filistin asıllı Muhammet Barakat, Almanya’da ırkçılığın son kurbanı oldu. 21 yaşındaki genç üniversite eğitimini gördüğü Hamburg kentinde başından iki kez kez vurularak öldürüldü. Alman polisi, soruşturmanın detaylarını paylaşmazken, gencin cenazesini ailesine teslim etmedi. Söz konusu cinayet, aşırı sağın yükselişte olduğu ülkedeki ırkçılığın geldiği boyutları gözler önüne serdi.


Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi
Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'e ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığı belirtildi. Söz konusu açıklamada Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı ve işgal ordusundaki askerlerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi. Öte yandan "Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu da aktarıldı.


#Kardinal Marx
#Siyonizm
#İsrail
#Almanya
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