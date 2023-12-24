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Dünya

Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'e ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığı belirtildi. Söz konusu açıklamada Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı ve işgal ordusundaki askerlerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi. Öte yandan "Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu da aktarıldı.

22:54 - 24/12/2023 Pazar
AA
Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirdi.
Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı belirtildi. Saldırıda, İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.

Keskin nişancılar İsrailli binbaşı ve üç askeri avladı

Aynı bölgeye giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada 6 İsrail askerinin öldüğü, çok sayıda askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan El-Kasasıb Mahallesi'nde biri binbaşı 3 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bildirildi.

"Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 askerinin öldürüldüğü duyurmuştu.



#gazze
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#Kassam
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