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İsrail gazetesi Haaretz'ten Gazze çağrısı: Toplu katliamı durdurun

İsrail'in Haaretz gazetesi, işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırıma varan katliam saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 20 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve sivillere daha önce görülmemiş zarar verildiğini belirterek, Gazze'de gerçekleştirilen toplu katliamların durdurulmasına yönelik çağrıda bulundu.

00:04 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Yazıda, "Devam eden kitlesel saldırı, rehineler konusunda sonuç vermedi, sadece serbest bırakılmaları için müzakerelerin durmasına yol açtı. Rehinelerin eve dönmesi savaşın en önemli hedeflerinden birisi. Hükümet, açıkça veya zımnen rehineleri terk etmeye zorlayamaz." görüşlerine yer verildi.
Yazıda, "Devam eden kitlesel saldırı, rehineler konusunda sonuç vermedi, sadece serbest bırakılmaları için müzakerelerin durmasına yol açtı. Rehinelerin eve dönmesi savaşın en önemli hedeflerinden birisi. Hükümet, açıkça veya zımnen rehineleri terk etmeye zorlayamaz." görüşlerine yer verildi.

Haaretz'te yayımlanan "Gazze'deki toplu katliamı durdurun" başlıklı editöryal yazıda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, bölge halkının yüzde 1'inin öldürüldüğü ve can kayıplarının üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğu, bunun yanı sıra bombalanan binaların enkazında kalan ve kaybolan çok sayıda insanın da bulunduğu aktarıldı.

Bölgedeki can kayıplarının Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak belirlendiği ve İsrail'in bu konuda karşı bir açıklamada bulunmadığı belirtilen yazıda, "Bu durum, ilgisiz (masum) sivillere görülmemiş zarar verildiğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, ABD'nin New York Times gazetesinin araştırmasına atıf yapılarak, "ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye savaşından daha hızlı bir şekilde sivillerin öldürüldüğü" ve "hükümet ile ordunun güvenli alan olarak açıklamasına rağmen, İsrail'in Gazze'nin güneyini 1 ton ağırlığındaki bombalarla en az 200 kez vurduğu" kaydedildi.


"Hamas ve siviller arasında ayrım yapılmalı"


Hamas ve siviller arasında "keskin bir ayrım yapılması gerektiği" vurgulanan yazıda, İsrailli 129 esirin halen Gazze'de tutulduğu hatırlatıldı.

İsrail'in esirler konusuna öncelik vermesi istenen yazıda, İsrail hükümetinin "rehineler için anlaşma konusunda bedel ödemek için ateşkes yaptığı gün sayısını artırması ve Filistinli mahkumları serbest bırakması" gerektiğinin altı çizildi.

Gazze Kasabı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın "askeri baskının Hamas'ı taleplerini yumuşatarak rehinelerin dönüşünü sağlayacağı" konusunda defalarca açıklama yaptığı, ancak "umdukları gibi olmadığı" ifade edildi.


Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi
Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'e ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığı belirtildi. Söz konusu açıklamada Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı ve işgal ordusundaki askerlerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi. Öte yandan "Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu da aktarıldı.

#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Haaretz
36 dakika önce
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