İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

İran, İsrail’e yönelik beklenen misilleme saldırısını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve füzelerle gerçekleştirdi. İran, askeri gücü birkaç farklı yapı üzerinden organize olmakta ve bu yapıları ülkenin savunma stratejisinde önemli bir rol oynamaktadır. Peki İran’ın askeri gücü nedir, dünyada kaçıncı sırada? İran’ın ne kadar askeri var? İran'ın hangi silahları var?