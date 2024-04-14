Göz göre göre yalan: İsrail'in paylaştığı İran'ın saldırı görüntüleri eski çıktı

Terör devleti İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi.





Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybederken dün gece ortalık yine karıştı.





İran dün ise İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı.





İsrail Savunma Kuvvetleri'nin paylaşımı





İsrail Savunma Kuvvetleri paylaştı: Son saatlerdeki gerçeğimiz





İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.





İki taraftan peş peşe gelen açıklamalar gece boyunca devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti.





"İsraillilerin son saatlerdeki gerçeği" notuyla yapılan paylaşımda İran'ın İsrail'e saldırmasıyla ilgili görüntülere yer verildi.





Görüntüler İsrail'den değil Rusya'dan





7 yıl öncesinden ve Rusya'ya ait





Ancak görüntülerin bir kısmının herhangi bir şekilde İran ile ilgisinin olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.





Buna göre görüntülerin 7 yıl önce Rusya'yla alakalı olduğu belirlendi.











