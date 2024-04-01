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İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısında İranlı general hayatını kaybetti

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

18:15 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:56 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
Şam Büyülelçilik binası vuruldu.
Şam Büyülelçilik binası vuruldu.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında
Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Zahidi'nin öldüğünü duyurdu.

Zahidi'nin bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye ve Lübnan sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.

İran basını, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan, Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Şam'ın Mezze Mahallesindeki bir binanın, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemleri bazı düşman füzelerini havada karşıladı ve düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda Şam'daki İran Konsolosluğu ve çevresindeki binaların da zarar gördüğü kaydedildi.



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