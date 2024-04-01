|
Dünya

İsrail'e İHA ile hava saldırısı: Bir bina hasar gördü can kaybı yaşanmadı

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki kıyı kenti Eylat'a insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda bir binanın hasar gördüğünü duyurdu. Eylat'a düzenlenen saldırının sorumluluğunu "Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon üstlendi.

08:03 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

The Times of Israel gazetesi de dahil olmak üzere İsrail medyasının haberlerine göre, ordudan yapılan açıklamada, Eylat bölgesine İHA ile düzenlenen saldırıda bir binanın hafif hasar gördüğü ancak olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.


Ordu mensubu askerlerin İsrail topraklarına doğudan giren ve Eylat Körfezi (Akabe Körfezi) bölgesine düşen şüpheli hava hedefini tespit ettikleri bildirilen açıklamada, hangi binanın hedef alındığı ya da müdahale girişiminde bulunulup bulunulmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.


Eylat'a düzenlenen saldırının sorumluluğunu "Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon üstlendi.




#Eylat
#İHA
#israil
#saldırı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son Dakika Deprem Haberleri: 1 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi