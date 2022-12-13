İsrail’in yeni Meclis Başkanı Yariv Levin oldu

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 120 sandalyelik parlamentodaki oylamada Levin 64, Gelecek Var Partisinin adayı Merav Ben Ari 45 ve "Ortak Liste"den Eymen Avde 5 oy aldı.

Levin’in, Adalet Bakanı olması beklendiği için bu pozisyonda uzun süre kalmayacağı belirtiliyor. Levin’in bakan olarak atanmasının ardından, Likud'tan başka bir adayın Meclis Başkanlığına seçileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu seçimin, Likud lideri Netanyahu'nun, yeni hükümeti kurmasını kolaylaştıracak yasaların geçirilmesini hızlandırmak istemesiyle bağlantılı görülüyor.

Netanyahu’nun yeni hükümeti kurması bekleniyor

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Netanyahu'nun, yasal süreye göre en geç 21 Aralık’a kadar hükümeti kurması gerekiyor.

Yeni hükümetin, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı" hükümet olması bekleniyor.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, aşırı dindar Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

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